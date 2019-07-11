ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Габуния был не первым: кто из грузинских журналистов отличился жестким обращением к Путину (видео)

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 09:45
Габуния был не первым: кто из грузинских журналистов отличился жестким обращением к Путину (видео)
Грузинский журналист обматерил Путина в прямом эфире (Коллаж РБК-Украина)

В сети разместили еще один видеоролик, но уже с другим грузинским журналистом

Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что Георгий Габуния был не первым грузинским журналистом, который позволил себе жесткие высказывания в отношении президента РФ Владимира Путина. Он опубликовал на своей странице в Twitter архивное видео 2013 года, где другой грузинский журналист обматерил президента России.

"Кстати, материть Путина и его маму на грузинском ТВ, оказывается, старая традиция. Вот, например, видео 2013 года. Тогда вроде никто так не переживал, как в этот раз", - прокомментировал видео ролик Денис Казанский.

Габуния был не первым: кто из грузинских журналистов отличился жестким обращением к Путину (видео)

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Стоить отметить, что часть нецензурных слов, сказанных журналистом, произносится на грузинском зыке. Однако есть часть, где ведущий обращается к Путину и на русском.

Грузинский журналист обматерил Путина (YouTube/mvp24)

В комментариях к посту пользователи отметили, что в 2013 году так не переживали, так как за пределами Грузии не было такой мощной поддержки против российского президента.

Габуния был не первым: кто из грузинских журналистов отличился жестким обращением к Путину (видео)Габуния был не первым: кто из грузинских журналистов отличился жестким обращением к Путину (видео)

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

Напомним, ранее в Грузии разгорелся огромный скандал из-за грузинского журналиста Георгия Габунии, ведущего канала "Рустави-2", который в прямом эфире назвал Путина "вонючим оккупантом".

Ролик разместили в социальных сетях и буквально через несколько часов телеканалу пришлось приостановить вещание, так как под зданием телекомпании организовали митинг.

Однако руководство телеканала признало нецензурную брань из уст телеведущего недостаточным основанием для увольнения и ограничилось всего лишь двухмесячным отстранением Габунии от эфиров.   

В Киев приехал скандальный российский журналист: цель его визита неизвестна Габуния обматерил Путина и его родителей: скандал получил продолжение
Новости Украины журналистыВладимир Путин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь