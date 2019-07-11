Габуния был не первым: кто из грузинских журналистов отличился жестким обращением к Путину (видео)

Грузинский журналист обматерил Путина в прямом эфире (Коллаж РБК-Украина)

В сети разместили еще один видеоролик, но уже с другим грузинским журналистом

Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что Георгий Габуния был не первым грузинским журналистом, который позволил себе жесткие высказывания в отношении президента РФ Владимира Путина. Он опубликовал на своей странице в Twitter архивное видео 2013 года, где другой грузинский журналист обматерил президента России.

"Кстати, материть Путина и его маму на грузинском ТВ, оказывается, старая традиция. Вот, например, видео 2013 года. Тогда вроде никто так не переживал, как в этот раз", - прокомментировал видео ролик Денис Казанский.

Скриншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Стоить отметить, что часть нецензурных слов, сказанных журналистом, произносится на грузинском зыке. Однако есть часть, где ведущий обращается к Путину и на русском.

Грузинский журналист обматерил Путина (YouTube/mvp24)

В комментариях к посту пользователи отметили, что в 2013 году так не переживали, так как за пределами Грузии не было такой мощной поддержки против российского президента.

Скриншот комментариев (twitter.com/den_kazansky)

Напомним, ранее в Грузии разгорелся огромный скандал из-за грузинского журналиста Георгия Габунии, ведущего канала "Рустави-2", который в прямом эфире назвал Путина "вонючим оккупантом".

Ролик разместили в социальных сетях и буквально через несколько часов телеканалу пришлось приостановить вещание, так как под зданием телекомпании организовали митинг.

Однако руководство телеканала признало нецензурную брань из уст телеведущего недостаточным основанием для увольнения и ограничилось всего лишь двухмесячным отстранением Габунии от эфиров.