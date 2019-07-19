Путіна обматюкали на грузинському ТБ: на каналі влаштували "чистку"

Після скандалу на грузинському телеканалі "Руставі-2" через грубі матюки на адресу президента РФ Володимира Путіна, сказаних ведучим Гіоргієм Габунія в прямому ефірі авторської програми "Посткриптум", був звільнений гендиректор опозиційного каналу Ніка Гварамія. Це сталося відразу після зміни власника "Руставі-2". Бізнесмен Кібар Халваші поставив на звільнене місце Паату Салію - свого юриста, передає "Радіо Свобода".

Гварамія розцінив такі кадрові рішення як політичні та за кілька годин до звільнення наголошував, що термін закінчення контракту з телеканалом у нього прописаний 31 грудня 2020 року, а розривати документ він не збирається.

За його словами, після резонансу через передачю Габунія глава МЗС РФ Сергій Лавров та російський президент "вимагали" закрити телеканал "Руставі-2".

Ніка Гварамія (Фото: rferl / radiosvoboda.org)

Зазначимо, що Гварамія після виходу програми Габунія розкритикував того за використання лайливих слів, проте в цілому висловив солідарність і відмовився приносити вибачення.

Георгій Габунія (фото: facebook com/GioGabu/3)

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та прем'єр-міністр Мамука Бахтадзе розкритикували Габунія. Вночі 8 липня "Рустави-2" тимчасово призупинив мовлення через мітинг під будівлею телекомпанії.

Через деякий час журналіста усунули від роботи в ефірі.

Між тим Габунія був не перших, хто на ТБ матюкав Путіна - так, в мережі знайшли відповідне архівне відео 2013 року.

Також ми писали про те, що недавно український журналіст Артем Овдієнко анонсував проведення українсько-грузинського телемосту при цьому обматюкавши президента РФ Володимира Путіна.