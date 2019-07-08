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"Рустави 2" возобновил вещание после мата в адрес Путина

Новости » Политика    08.07.2019 - 13:26
"Рустави 2" возобновил вещание после мата в адрес Путина
Фото: грузинский телеканал "Рустави 2" (civil.ge)

Вещание телеканала была прервано из-за акции протеста

Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после мата в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт грузинской телекомпании.

Сообщается, что спустя несколько часов перерыва в вещании телеканала генеральный директор Ника Гварамия призвал сотрудников вернуться в офис, а правительство Грузии - защитить журналистов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Рустави 2" приостановил вещание из-за угроз погрома со стороны протестующих. Акции начались после того, как в эфире итоговой еженедельной программы ведущий Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину, используя нецензурную брань, и оскорбил его.

Власти Грузии осудили мат, в то же время Гварамия принес извинения за сказанные слова. Хотя и сказал, что российский президент "заслуживает мата", поскольку "лично он из-за Путина не может посетить могилы своих предков в Абхазии". Акция протеста завершилась, но ее участники пообещали продолжить протесты, если их требования не будут выполнены. 

 

 

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