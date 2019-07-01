Путин - мой враг! Нино Катамадзе отменила концерты в России

Нино Катамадзе, культовая грузинская певица, которая активно гастролирует в России и Украине, отменила свои концерты в РФ, назвав Путина врагом Грузии, а Россию - оккупантом. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Отметим, что впервые обращение Катамадзе к грузинскому народу было опубликовано еще 29 июня. Но позже оно было загадочным образом удалено. А уже 30 июня певица восстановила публикацию.

Причиной отмены концертов стало обострение российско-грузинских отношений. Катамадзе сказала, что больше не намерена выступать в России. Певица отметила, что ее участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве стало последним выступлением в РФ.

Нино Катамадзе (фото: facebook.com/nino.katamadze)

"Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами!.. И в моем голосе, в каждой части мира и в России, я всегда говорю, что Россия - оккупант, Путин - наш враг и, следовательно, мой враг! " - такими словами Нино Катамадзе обратилась к митингующим.

Напомним, 20 июня в столице Грузии Тбилисси начались массовые акции протеста. Они были спровоцированы выступлением в грузинском парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова, который поддерживает оккупацию русскими войсками грузинских территорий. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерты в России (facebook.com/nino.katamadze)

К слову, недавно опальную украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали за концерт, который она дала в Киеве по поводу Дня Конституции Украины.

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