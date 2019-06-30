Десятый день протестов в Грузии завершился без столкновений

Фото: протесты в Грузии (twitter.com/shaunwalker7)

Протестующие продолжают требовать отставки главі МВД Грузии

В Тбилиси завершился многотысячный "Марш свободы" перед парламентом Грузии, где десятый день подряд люди требуют отставки министра внутренних дел страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Рустави-2".

Отмечается, что новая протестная акция состоится в воскресенье, 30 июня, в 19:00. Днем протестующие также провели шествие от площади Первой республики и финишировав на площади Свободы.

После марша его участники перешли в парламент, где они лишь озвучили единственное требование - уход в отставку министра внутренних дел.

Участники митинга считают, что их требование законно, поскольку сотрудники правоохранительных органов применили силу в ночь на 20 июня, и за это должен взять на себя ответственность министр внутренних дел.

На субботнем митинге протестующие развернули 25-метровый баннер, на котором напечатан портрет Георхия Гахарии с текстом "Гахария - уходи!".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Грузии объявили масштабную акцию на десятый день протестов.

Протесты в Грузии начались 20 июня из-за выступления в парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова, который поддерживает оккупацию русскими войсками грузинских территорий. В ночь на 21 июня силовики совершили попытку разгона демонстраций в результате чего несколько сотен человек пострадали и были задержаны. После этого спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе объявил о своей отставке.