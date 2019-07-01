Путін - мій ворог! Ніно Катамадзе скасувала концерти в Росії

Ніно Катамадзе, культова грузинська співачка, яка активно гастролює в Росії та Україні, скасувала свої концерти в РФ, назвавши Путіна ворогом Грузії, а Росію - окупантом. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Зазначимо, що вперше звернення Катамадзе до грузинського народу було опубліковано ще 29 червня. Але пізніше воно було загадковим чином видалено. А вже 30 червня співачка відновила публікацію.

Причиною скасування концертів стало загострення російсько-грузинських відносин. Катамадзе сказала, що більше не має наміру виступати в Росії. Співачка зазначила, що її участь у фестивалі "Усадьба Jazz" 29 червня в Москві стало останнім виступом в РФ.

Ніно Катамадзе (фото: facebook.com/nino.katamadze)

"Моє серце, мої слова, мій голос і мій протест з вами!.. І в моєму голосі, в кожній частині світу і в Росії, я завжди кажу, що Росія - окупант, Путін - наш ворог і, отже, мій ворог! "- такими словами Ніно Катамадзе звернулася до мітингувальників.

Нагадаємо, 20 червня у столиці Грузії Тбіліссі почалися масові акції протесту. Вони були спровоковані виступом в грузинському парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова, який підтримує окупацію російськими військами грузинських територій. При розгоні мітингу біля будівлі парламенту постраждали 240 чоловік.

Грузинська співачка Ніно Катамадзе скасувала концерти в Росії (facebook.com/nino.katamadze)

До речі, нещодавно опальну українську співачку Світлану Лободу розкритикували за концерт, який вона дала в Києві з приводу Дня Конституції України.

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