ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зачем приехала? Опальная Лобода засветилась в Киеве (фото, видео)

STYLERПерсоны    29.06.2019 - 17:03
Зачем приехала? Опальная Лобода засветилась в Киеве (фото, видео)
Лобода в Киеве тайно дала концерт с Артуром Пирожковым - в сети скандал (коллаж РБК-Украина)

Светлана Лобода не афишировала свой приезд в Украину

Светлана Лобода прилетела в Киев и вместе с исполнителем Артуром Пирожковым спела на одной сцене. Об этом стало известно из видеоролика, который сама певица опубликовала у себя в Instagram.

Артистка спела на одной сцене с Артуром Пирожковым в Киеве. Певица ни в социальных сетях, ни в программе шоу никак не афишировала свое появление. Как рассказала сама Светлана Лобода, она прилетела в столицу в День Конституции Украины.

"В этот день мы были в ВАМИ. #Киев #ДеньКонституции", - написала певица в подписи к ролику.

Зачем приехала? Опальная Лобода засветилась в Киеве (фото, видео)

Лобода в Киеве тайно дала концерт с Артуром Пирожковым - в сети скандал (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

 

Лобода в Киеве тайно дала концерт с Артуром Пирожковым - в сети скандал (видео: instagram.com/lobodaofficial)

В сети по-разному отнеслись к появлению артистки в Киеве. Некоторые стали негодовать из-за того, что певица редко приезжает на родину:

  • Люди, опомнитесь. Лобода предала и продала Украину, когда сбежала в Московию… Хоть бы не позорилась с хэштегом День Конституции! В Украине ей делать нечего!
  • А почему вы не предупредили, что приедете??? Почему концерты в Украине не даете??? Вам не кажется, что это странно?
  • Было очень жарко!!!
  • Одесса заждалась уже!
  • А где это вы выступали?
  • Лучшие.
  • Это называется народная дипломатия!

Зачем приехала? Опальная Лобода засветилась в Киеве (фото, видео)Зачем приехала? Опальная Лобода засветилась в Киеве (фото, видео)

Зачем приехала? Опальная Лобода засветилась в Киеве (фото, видео)

Лобода в Киеве тайно дала концерт с Артуром Пирожковым - в сети скандал (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лобода без лифчика блеснула грудью.

До этого Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой страстным фото.

София Ротару бесплатно выступит в Киеве: когда и где Какие кубики! Светлана Лобода в лифчике восхитила идеальным прессом
Новости Украины Лободаконцерт
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь