Зачем приехала? Опальная Лобода засветилась в Киеве (фото, видео)

Светлана Лобода не афишировала свой приезд в Украину
Светлана Лобода прилетела в Киев и вместе с исполнителем Артуром Пирожковым спела на одной сцене. Об этом стало известно из видеоролика, который сама певица опубликовала у себя в Instagram.
Артистка спела на одной сцене с Артуром Пирожковым в Киеве. Певица ни в социальных сетях, ни в программе шоу никак не афишировала свое появление. Как рассказала сама Светлана Лобода, она прилетела в столицу в День Конституции Украины.
"В этот день мы были в ВАМИ. #Киев #ДеньКонституции", - написала певица в подписи к ролику.
Лобода в Киеве тайно дала концерт с Артуром Пирожковым - в сети скандал (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода в Киеве тайно дала концерт с Артуром Пирожковым - в сети скандал (видео: instagram.com/lobodaofficial)
В сети по-разному отнеслись к появлению артистки в Киеве. Некоторые стали негодовать из-за того, что певица редко приезжает на родину:
Лобода в Киеве тайно дала концерт с Артуром Пирожковым - в сети скандал (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, что ранее Лобода без лифчика блеснула грудью.
До этого Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой страстным фото.