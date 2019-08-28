Пуля жалела упавшее тело: Усик на берегу океана зачитал душевный стих

Александр Усик написал в США душещипательный стих о пуле и человеке
Александр Усик написал душещипательный стих о пуле, которая жалеет о смерти своей жертвы - человека. Эти строчки знаменитый украинский боксер, судя по всему, написал в США.
На черно-белом видео, где наш чемпион читает свое произведение, Александр стоит в черной панаме и солнцезащитных очках на берегу океана в Vineyards Park.
Текст нового стиха Александра Усика о пуле:
Пуля летела и умоляла:
Прости, что убила, я выполняла…
Я выполняла задание стрелка…
Мне просто задача. Прости ты меня.
Будь моя воля в выборе тела –
Я бы исчезла, или сгорела,
Но не летела бы я в человека –
Образ Создателя, вечность без века.
Я посмотрела в глаза тебе смело,
Увидела мир я – и обомлела!
Ты не боялся меня ну ни капли!
Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…
Пуля жалела упавшее тело,
Над ним опустилась и обомлела,
В небо смотрела и плакала очень,
Просила простить за закрытые очи…
"Как-то так", - сказал в конце Усик.
Александр Усик читает свой стих
"Мир полон сильных и добрых людей, но они маскируют себя и выдают себя за других, это их форма защиты. От слабых и завистливых людей", - подписал видео боксер.
Пользователи комментируют стих новое творение Усика.
Скриншот комментария
Скриншот комментария
Напомним, что не так давно Усик провел эфир со скандальным журналистом Анатолием Шарием.