Пуля в сердце: украинские хирурги провели уникальную операцию и спасли жизнь подростку

В городе Ровно хирурги провели уникальную операцию на сердце подростку. Врачи изъяли пулю и спасли ребенку жизнь.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Родители искренне благодарны специалистам за спасенную жизнь сына.

"Операция "Правосторонняя торакотомия, перикардиотомия, удаление инородного тела (пули)" была проведена современным видеоторакоскопическим методом, благодаря которому сделан небольшой разрез для введения специального оптического прибора, уменьшен болевой синдром и сокращен реабилитационный послеоперационный период", - говорится в сообщении.

В частности, детали того, как парень получил ранения, не разглашаются.

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи сделали уникальную операцию 9-летней девочке с редким генетическим заболеванием. Из-за такого заболевания ребенок имел хрупкие кости, поэтому в свои 9 лет уже 10 раз ломала конечности.

Также мы писали, что врачи прооперировали пациента из Славянска, у которого нога сгибалась в разные стороны. В частности, мужчина два года назад сломал ногу, и тогда отказался от лечения.