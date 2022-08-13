Пуля в сердце: украинские хирурги провели уникальную операцию и спасли жизнь подростку
В городе Ровно хирурги провели уникальную операцию на сердце подростку. Врачи изъяли пулю и спасли ребенку жизнь.
Об этом сообщили на странице Ровенской областной клинической больницы имени Юрия Семенюка.
В частности, детали того, как парень получил ранения, не разглашаются.
Хирургическое вмешательство успешно провела команда торакальных хирургов Ровенской областной клинической больницы имени Юрия Семенюка. Операцию проводили Виктор Кузьмич, Игорь Свентозельский и Александр Боярский.
"Операция "Правосторонняя торакотомия, перикардиотомия, удаление инородного тела (пули)" была проведена современным видеоторакоскопическим методом, благодаря которому сделан небольшой разрез для введения специального оптического прибора, уменьшен болевой синдром и сокращен реабилитационный послеоперационный период", - говорится в сообщении.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Родители искренне благодарны специалистам за спасенную жизнь сына.
Врачи, которые спасли 15-летнему парню жизнь (facebook.com/rokl.rv)
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