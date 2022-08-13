Куля в серці: українські хірурги провели унікальну операцію та врятували життя підлітку

У місті Рівному хірурги провели унікальну операцію на серці підлітку. Лікарі вилучили кулю і врятували дитині життя.

Зараз пацієнт почувається добре. Батьки щиро вдячні фахівцям за врятоване життя сина.

"Операція "Правобічна торакотомія, перикардіотомія, видалення стороннього тіла (кулі)" була проведена сучасним відеоторакоскопічним методом, завдяки якому зроблений невеличкий розріз для введення спеціального оптичного приладу, зменшений больовий синдром та скорочений реабілітаційний післяопераційний період", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі зробили унікальну операцію 9-річній дівчинці з рідкісним генетичним захворюванням. Через таке захворювання дитина мала тендітні крихкі кістки, тому у свої 9 років вже 10 разів ламала кінцівки.

Також ми писали, що лікарі прооперували пацієнта зі Слов'янська, у якого нога згиналася в різні боки. Зокрема, чоловік два роки тому зламав ногу, і тоді відмовився від лікування.