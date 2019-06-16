Пугали и кричали на детей: МАУ "ограбила" команду девочек-спортсменок

Авиакомпания МАУ заставила девочек-спортсменок дополнительно заплатить за рюкзаки, которые должны были пройти, как ручная кладь, потому что в сложенном состоянии они входят в любой контрольный стенд МАУ. Об этом сообщается в группе "Патріоти України".

Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь". Детская команда синхронисток, в спортивных костюмах цвета национального флага, с надписью "Україна" отправлялась на международный турнир, в котором участвуют 10 стран.

В украинских спортсменок в наличии была ручная кладь в виде чемоданчиков и рюкзаки за спиной. В рюкзаках находились шапочка, купальник, очки, зажим для носа.

"Мы знаем правила. Мы знаем размеры ручной клади. Мы знаем, что плюс к ручной клади, можно дамскую сумку. Размер дамской сумки авиакомпанией не регламентирован. Да возможно, на первый взгляд, рюкзаки и выглядят объемно, но будучи практически пустыми, не превышают размеры стандартной сумка-шоппер, так любимой современными женщинами! Рюкзак, лишь отличается от них по форме!" - говорится в сообщении.

Юные спортсменки ожидали свой рейс Киев-Рига, но им сообщили, что на рейс не пустят, если они дополнительно не заплатят за свои рюкзаки.

Фото: flyuia.com

"Дама кричала, пугала детей, задерживала очередь, и требовала 15 евро за каждый рюкзак! Угрожала, что если мы не заплатим ей здесь, то нас отправят назад на контроль, где нам придется оплатить по 60 евро за каждый!" - рассказал тренер.

Он отметил, что пришлось заплатить, поскольку другого выхода не было. Девочки провели месяц по 5 часов в воде, чтобы достойно представить Украину на соревнованиях.

Тренер заплатил со средств на питание. При этом сумма списанных, с карты тренера, средств в гривне, составила 2000 гривен. Что превысило сумму 60 евро (оплата 4 рюкзаков) по курсу на 3 июня 2019 года.

В итоге во время соревнований команда экономила на еде, чтобы вписаться в четкие рамки бюджета, который ограничен.

"Авиакомпания МАУ, путем сильнейшего психологического давления и шантажа, практически ограбила детскую украинскую спортивную команду! Это наше оценочное суждение! И мы бы хотели услышать объяснения представителя перевозчика!" - отметили в детской команде.

Напомним, что недавно с авиакомпанией SkyUp произошел скандал, в ходе которого Барышевский суд Киевской области приостановил действие лицензии компании.

Ранее сообщалось о том, что компания МАУ обманула двух пассажиров на 800 евро.