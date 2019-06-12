Скандал с SkyUp: куда бежать туристам, у которых на руках билеты

Скандал с компанией SkyUp (Коллаж РБК-Украина)

Авиакомпания SkyUp намерена обжаловать решение Барышевского суда

Украинская авиакомпания SkyUp попала в неприятный скандал. На них в суд подала клиентка, которая недовольна обслуживанием. Барышевский суд Киевской области приостановил действие лицензии авиакомпании, хотя такое право имеет Государственная авиаслужба. Туристы, которые уже приобрели билеты этой компании, в панике, так как не понимают, как не потерять забронированный отпуск. Что им делать, рассказали в материале издания "Вести".

Авиаперевозчик может вернуть людям деньги за билеты или пересадить их на самолеты другим авиакомпаний. Такое мнение выразил советник главы "Укравтодора", транспортный эксперт Александр Кава.

"Если приостановлена лицензия, то авиакомпания соответственно не может выполнять рейсы. Если они не решат этот вопрос и не возобновят лицензию, потому что решение может быть не совсем законным. Суд может делать все что угодно у нас в стране, к сожалению, у нас беспредельная судебная система. Фирма может или вернуть деньги за билеты, либо сотрудничать с другими перевозчиками",- отметил Кава.

По решению суда, SkyUp должна приостановить перелеты, однако на сайте авиакомпании сообщили, что решение Барышевского суда будет обжаловано и все рейсы будут выполнены по расписанию.

"Данное постановление уже обжаловано авиакомпанией в Киевском апелляционном суде и в ближайшее время должно быть пересмотрено, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований. SkyUp Airlines работает в обычном режиме. Все рейсы выполняются в соответствии с заявленным расписанием", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Борисполе пассажиры застряли из-за поломки самолета на 15 часов.

А также рассказывали о том, что авиакомпания МАУ снова влипла в грандиозный скандал.