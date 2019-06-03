Пассажиров держат за лоха: МАУ снова влипла в грандиозный скандал

МАУ влипла в скандал (УНИАН)

МАУ обманула пассажиров и не выполнила обещания

Компания МАУ обманула двух пассажиров на 800 евро. Подробности истории рассказала журналист Елена Качуровская на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент с Международными авиалиниями Украины (МАУ) произошел 29 мая. Елена Качуровская вместе со своей мамой должны были лететь прямым рейсом из Цюриха в Борисполь. Билеты у них были куплены заранее, за полтора месяца. Регистрацию они тоже прошли вовремя, и во время регистрации работники МАУ предложили им за компенсацию отказаться от своих мест и полететь другим рейсом, более поздним и с пересадкой. Украинки сначала не соглашались, но когда предложенная компенсация достигла суммы в 400 евро каждой, согласились.

"Предлагали сначала по 100 евро, потом по 200 мне и маме, но нам важно было прилететь вовремя, поэтому мы и договаривались. Когда сумма компенсации достигла 400 евро, мы согласились. Нам поменяли билеты и пообещали, что деньги поступят на наши банковские карты на протяжении дня. Сотрудница, которая занималась переоформлением, сделала сканы наших карт. Однако ни до конца того дня, ни в последующие никаких денег нам на карту не поступило", - написала Качуровская.

Она вместе матерью просидела в аэропорту лишних полдня, потом ждала в Мюнхене, а потом они опоздали на поезд в Киеве и вынуждены были сидеть на вокзале. Качуровская возмущена, что они потратили кучу времени, а еще больше – нервов.

"Но самое обидное чувствовать, что тебя просто банально "держат за лоха", тебя используют, врут в глаза, и не кто-нибудь, а вроде бы серьезная компания, которая должна дорожить репутацией. На горячей линии МАУ мне предложили написать письмо в отдел обращений клиентов и описать ситуацию, что я и сделала. В ответ пришло автоматическое письмо, в котором говорилось о том, что согласно закону, МАУ может рассматривать мое обращение несколько месяцев", - возмутилась Качуровская.

В комментариях к посту журналистки отметились представители авиакомпании и объяснили, что такая ситуация возникла из-за того, что иногда продается больше билетов чем есть мест на борту, а перепродажа билетов редко проходит с трудностями.

"В МАУ такая практика редко приводит к трудностям, процесс так называемой "перепродажи" очень внимательно проверяется и строго контролируется. Для получения компенсации необходимо обратиться в отдел по работе с клиентами", - написали в комментарии представители МАУ.

Автор поста напомнила, что уже обращалась в отдел по работе с клиентами и несколько раз предоставляла свои реквизиты.

Кроме того, пользователи порекомендовали обратиться в специальную компанию, которая расследует такое обращение с пассажирами.

Скриншот поста (facebook.com/olena.kachurovska)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Борисполе "забыли" 30 пассажиров.

А также рассказывали о том, что МАУ оскандалилась из-за известного музыканта.