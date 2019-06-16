Лякали і кричали на дітей: МАУ "пограбувала" команду дівчаток-спортсменок

Авіакомпанія МАУ змусила дівчаток-спортсменок додатково заплатити за рюкзаки, які повинні були пройти, як ручна поклажа, тому що в складеному стані вони входять в будь-контрольний стенд МАУ. Про це повідомляється в групі "Патріоти України".

Інцидент стався в аеропорту "Бориспіль". Дитяча команда синхроністок, в спортивних костюмах кольору національного прапора, з написом "Україна" відправлялася на міжнародний турнір, в якому беруть участь 10 країн.

В українських спортсменок в наявності була ручна поклажа у вигляді валізок і рюкзаки за спиною. В рюкзаках перебували шапочка, купальник, окуляри, затиск для носа.

"Ми знаємо правила. Ми знаємо розміри ручної поклажі. Ми знаємо, що плюс до ручної поклажі, можна дамську сумку. Розмір дамської сумки авіакомпанією не регламентований. Так можливо, на перший погляд, рюкзаки і виглядають об'ємно, але будучи практично порожніми, не перевищують розміри стандартної сумка-шоппер, яку так люблять сучасні жінки! Рюкзак, лише відрізняється від них за формою!" - йдеться в повідомленні.

Юні спортсменки очікували свій рейс Київ-Рига, але їм повідомили, що на рейс не пустять, якщо вони додатково не заплатять за свої рюкзаки.

Фото: flyuia.com

"Дама кричала, лякала дітей, затримувала чергу, і вимагала 15 євро за кожен рюкзак! Погрожувала, що якщо ми не заплатимо їй тут, то нас відправлять назад на контроль, де нам доведеться сплатити за 60 євро за кожен!" - розповів тренер.

Він зазначив, що довелося заплатити, оскільки іншого виходу не було. Дівчата провели місяць по 5 годин у воді, щоб гідно представити Україну на змаганнях.

Тренер заплатив із коштів на харчування. При цьому сума списаних, з карти тренера, коштів у гривні, склала 2000 гривень. Що перевищило суму 60 євро (оплата 4 рюкзаків) за курсом на 3 червня 2019 року.

У підсумку під час змагань команда економила на їжі, щоб вписатися в чіткі рамки бюджету, який обмежений.

"Авіакомпанія МАУ, шляхом сильного психологічного тиску і шантажу, практично пограбувала українську дитячу спортивну команду! Це наше оціночне судження! І ми б хотіли почути пояснення представника перевізника!" - зазначили в дитячій команді.

Нагадаємо, що нещодавно з авіакомпанією SkyUp стався скандал, в ході якого Баришівський суд Київської області зупинив дію ліцензії компанії.

Раніше повідомлялося про те, що компанія МАУ обдурила двох пасажирів на 800 євро.