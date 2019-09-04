Пугачева в веснушках озадачила фанатов помолодевшим видом

Алла Пугачева радуется "седьмой молодости"
Алла Пугачева показала в сети новый "молодой" снимок. 70-летняя супруга Максима Галкина в Instagram рассказала, что провела пять минут на солнце, и у нее тут же появились веснушки.
Сияющая звезда советской и российской эстрады пришла к выводу, что к ней пришла "седьмая молодость".
"Обожаю солнце, но оно мне противопоказано. 5 минут в море и на солнце, результат на лице. Веснушки. Может это 7 молодость пришла?" - спрашивает Алла Борисовна.
Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)
Поклонники Аллы Борисовны разошлись во мнениях. Кое-кто считает, что молодость Примадонны понятие вечное, и засыпают звезду комплиментами. А некоторые жестоко прошлись по молодящейся звезде, указав, что она спутала веснушки с возрастной пигментацией.
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Ранее стало известно, кто пожертвовал яйцеклетку для детей Аллы Пугачевой.
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