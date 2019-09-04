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Пугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядом

STYLERПерсони    04.09.2019 - 11:12
Пугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядом
Алл Пугачова (фото: twitter.comtv/cplus)

Алла Пугачова радіє "сьомій молодості"

Алла Пугачова показала в мережі новий "молодий" знімок. 70-річна дружина Максима Галкіна в Instagram розповіла, що провела п'ять хвилин на сонці, і у неї одразу ж з'явилися веснянки.

Сяюча зірка радянської та російської естради прийшла до висновку, що до неї прийшла "сьома молодість".

"Обожнюю сонце, але воно мені протипоказано. 5 хвилин в морі і на сонці, результат на обличчі. Веснянки. Може це 7 молодість прийшла?" - запитує Алла Борисівна.

Пугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядомПугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядом

Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)

Прихильники Алли Борисівни розійшлися в думках. Дехто вважає, що молодість Примадонни поняття вічне, і засипають зірку компліментами. А деякі жорстоко пройшлися по зірці, вказавши, що вона сплутала веснянки з вікової пігментацією.

  • Це не веснянки, а гіперпігментація вікова... На жаль АБ.
  • Алла Борисівна, від Вас молодість і не йде! Не виганяти ж!
  • Це вже не веснянки, а старечі пігментні плями...

Пугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядомПугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядом

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  • Алла Борисівна, виглядаєте приголомшливо! Просто перфект, для своїх 28 років відмінно!
  • З веснянками ще прекрасніше, природніше і миліше!
  • Ну й пика!
  • Вам личать веснянки.
  • Я не зрозумію - тут імплант в підборідді стоїть?

Пугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядомПугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядомПугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядомПугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядомПугачова у веснянках спантеличила фанатів молодим виглядом

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Раніше стало відомо, хто пожертвував яйцеклітину для дітей Алли Пугачової.

Також ми писали про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін збираються покинути Росію.

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