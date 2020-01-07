ПЦУ готовит украинцам необычный сюрприз: все детали

ПЦУ создает мобильное приложение (фото: pixabay.com)

ПЦУ работает над запуском мобильного приложения

Православная церковь Украины присутствует в социальных сетях, но вскоре появится мобильное приложение, которое получит название "Моя церковь". Об этом в программе эфире "Громадського" сообщил представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий.

Евстратий отметил, что мобильное приложение будет доступно для устройств, работающих на популярных операционных системах iOS и Android. В приложении "Моя церковь" верующие смогут найти всю самую важную информацию.

Люди смогут посмотреть церковный календарь, а также узнать, когда ближайший приход. В приложении можно будет получить ответы и на другие вопросы через опцию коммуникации.

Стоит отметить, что Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 5 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

Напомним, что Епифаний сделал важное заявление о переносе Рождества. Он заявил, что нужно пересмотреть действующую календарную систему, к тому же, церковь готова к этому. Но не все украинцы готовы к календарным реформам, о которых идут активные дискуссии.

Епифаний считает, что это решение будет проще принять, когда объединятся все православные поместные церкви.