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ПЦУ готовит украинцам необычный сюрприз: все детали

STYLERЖизнь    07.01.2020 - 19:08
ПЦУ готовит украинцам необычный сюрприз: все детали
ПЦУ создает мобильное приложение (фото: pixabay.com)

ПЦУ работает над запуском мобильного приложения

Православная церковь Украины присутствует в социальных сетях, но вскоре появится мобильное приложение, которое получит название "Моя церковь". Об этом в программе эфире "Громадського" сообщил представитель Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Евстратий.

Евстратий отметил, что мобильное приложение будет доступно для устройств, работающих на популярных операционных системах iOS и Android. В приложении "Моя церковь" верующие смогут найти всю самую важную информацию.

Люди смогут посмотреть церковный календарь, а также узнать, когда ближайший приход. В приложении можно будет получить ответы и на другие вопросы через опцию коммуникации.

Стоит отметить, что Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 5 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

Напомним, что Епифаний сделал важное заявление о переносе Рождества. Он заявил, что нужно пересмотреть действующую календарную систему, к тому же, церковь готова к этому. Но не все украинцы готовы к календарным реформам, о которых идут активные дискуссии.

Епифаний считает, что это решение будет проще принять, когда объединятся все православные поместные церкви.

Епифаний надеется на скорое признание ПЦУ со стороны еще четырех церквей Епифаний назвал количество приходов, которые присоединились к ПЦУ
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