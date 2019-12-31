Что нужно делать, чтобы год был счастливым: Епифаний дал полезный совет

Новый год 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

Епифаний призывает украинцев делать добро

Новый год 2020 уже совсем близко, до него остались считанные часы. Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний призывает всех людей делать добро каждый день и тогда весь год будет счастливым, потому что он будет духовно полезным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Епифаний написал, что завершающийся 2019 год был для многих богат на разные события, включая радость и огорчения, достижения и потери, хорошие и плохие дни. По словам Иоанна Златоуста, хороший или плохой день определяет не природа, а наша искренность или равнодушие.

Каждый новый день не отличается от предыдущего и если мы будем делать добро, то для нас день будет полезным, а если нет, то будут соответствующие последствия. Если мы будем понимать это и настраивать себя на добро, молясь и делая милосердия, то у нас будет счастливым не только один день, а весь год.

Предстоятель ПЦУ призвал сосредоточить свое внимание на искренней благодарности Богу за все благодеяния, которыми он одарил каждого из нас и дал нам каждый день нашей жизни.

"Просим у Него, чтобы Он простил грехи, совершенные за прожитое время, сжалился на нас и благословил год, который наступает, миром и благополучием", - написал Епифаний.

Напомним, что Епифаний заявил, что украинцы могут праздновать Рождество 25 декабря, если они считают нужным. При этом он отметил, что если большинство людей начнут отмечать праздник по григорианскому календарю, то в скором времени можно будет всерьез говорить о изменениях в церкви.

При этом Православная церковь Украины поддержала идею Епифания перенести дату празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Ранее сообщалось о том, что летом 2019 года в Украине были церковные войны, связанные с противостоянием Епифания и главой Киевского патриархата Филаретом.