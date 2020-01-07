ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПЦУ готує українцям незвичайний сюрприз: усі деталі

STYLERЖиття    07.01.2020 - 19:08
ПЦУ готує українцям незвичайний сюрприз: усі деталі
ПЦУ створює мобільний додаток (фото: pixabay.com)

ПЦУ працює над запуском мобільного додатка

Православна церква України присутня в соціальних мережах, але незабаром з'явиться мобільний додаток, який отримає назву "Моя церква". Про це в програмі ефірі "Громадського" повідомив представник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій.

Євстратій зазначив, що мобільний додаток буде доступний для пристроїв, що працюють на популярних операційних системах iOS і Android. У програмі "Моя церква" віруючі зможуть знайти всю найважливішу інформацію.

Люди зможуть подивитися церковний календар, а також дізнатися, коли найближча парафія. У додатку можна буде отримати відповіді і на інші питання через опцію комунікації.

Варто зазначити, що Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. 5 січня 2019 Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ, а 6 січня вручив предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію.

Нагадаємо, що Епіфаній зробив важливу заяву про перенесення Різдва. Він заявив, що потрібно переглянути діючу календарну систему, до того ж, церква готова до цього. Але не всі українці готові до календарних реформ, про які йдуть активні дискусії.

Епіфаній вважає, що це рішення буде простіше прийняти, коли об'єднаються всі помісні православні церкви.

Епіфаній сподівається на швидке визнання ПЦУ з боку ще чотирьох церков Епіфаній назвав кількість парафій, які приєдналися до ПЦУ
Новини України церковьПЦУ
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся