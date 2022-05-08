Пташка из стали: что известно об отважной Катерине, защитнице Мариуполя

Видео с поющей защитницей Мариуполя в подвалах "Азовсталь" облетело все СМИ и социальные сети. Совсем юная рыжеволосая девушка поет "Зродились ми великої години" и "Батько наш Бандера".

Что известно о стальной пташке, которая защищает Мариуполь и "Азовсталь", рассказали в издании " 20 минут ".

От видео, которое опубликовал защитник Мариуполя Nik Mark, просто бегут мурашки по коже. Почти в полной темноте сначала запевает 21-летняя Катерина, а следом слова подхватывают бойцы.

Катерина родилась в небольшом городке Сосновка в Тернопольской области. С раннего детства была веселой, позитивной и не могла усидеть на месте. И постоянно попадала в разные оказии.

Как рассказывает подруга Катерины, смелость и быть впереди всех была в характере девушки с юности. Она постоянно бралась за какую-то работу, искала себе новые занятия везде, почти во всех сферах.

В школе Катерина постоянно ездила на олимпиады и конкурсы, занималась в музыкальной школе. Она очень любит сцену и выступать перед аудиторией.

Катерина "Пташка" - защитница Мариуполя

После 9 класса Катя поступила в Тернопольский творческий колледж имени Соломии Крушельницкой на отделение "Пение". И студенткой она не сидела на месте, была организатором многих творческих мероприятий.

"Катя еще и прекрасная поэтесса, и очень светлый ребенок! Мы с преподавательницей Марией Чорненькой проводили вечера авторской поэзии под названием "Литературный камертон". Катя декламировала там свои стихи", - рассказал преподаватель колледжа Богдан Маюк.

С детства Катя сама пишет песни и музыку, а еще несколько лет была актрисой Тернопольского народного драматического театра-студии "Сузір'я". Там она была и цыганкой Азой, и сумасшедшей Аленой.

Девушку друзья называют "девочка-огонь" – и не только из-за цвета волос, она огненная не только снаружи, но и внутри.

Катерина "Пташка" - защитница Мариуполя

В 2020 году Катерина окончила музыкальный колледж, но вместо работы по профессии выбрала мотошколу. Она переехала в Киев и буквально влюбилась в байкерское ремесло.

Параллельно с мотоциклами "Пташка" увлеклась и военным делом. Она еще в лицее, по словам друзей, имела четкую гражданскую позицию, увлекалась историей Украины. А в Киеве вступила в правозащитную организацию и участвовала в митингах.

Катерина "Пташка" - защитница Мариуполя

Еще весной 2021 года Катя сообщила друзьям и намерении отправиться на передовую защищать Украину. Она прошла курсы домедицинской помощи и хотела отправиться на фронт как военный медик. А потом отправилась в Донецкую область.

Родным она сообщать не стала, чтобы не волновались. Говорила, что работает в госпитале. Но со временем родители узнали, где дочка на самом деле.

"Это Пташка, но Пташка из стали! Она должна была бы краситься, носить сумку через плечо и ходить на свидания, а вместо этого выбрала автомат и камуфляж! Катя очень сильная духом! Это воин без капли страха в крови!" – говорит ее преподаватель.

Катерина "Пташка" - защитница Мариуполя

Он долгое время не знал, где его воспитанница. Пока не увидел ролик из бункера "Азовсталь", где Катерина вместе с другими защитниками поет патриотические песни.

Катерина "Пташка" - защитница Мариуполя