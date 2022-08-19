Сказал, что жив и любит нас: пресс-офицер полка "Азов" Дмитрий Козацкий позвонил родным из плена

Защитник Мариуполя, пресс-офицер полка "Азов" Дмитрий Козацкий, который сделал множество снимков с Азовстали, позвонил родным из плена. Он сообщил, что жив и во время разговора с сестрой не сдержал слезы.

Об этом Дарья Юрченко рассказала в комментарии для "24 канала ".

Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") вместе с остальными защитниками Азовстали попал в плен к российским оккупантам еще в мае. О его судьбе ничего не было известно, а после трагедии в Еленовке родные не находили себе места.

Но 2 августа сестре Дмитрия, Дарье Юрченко, поступил звонок с российского номера. Сначала девушка подумала, что это очередные "доброжелатели". Но услышала на том конце родной голос: "Алло, это Дима".

"И я такая: "Что?" Он еще раз: "Это Дима"… Я была в шоке. Спрашиваю: "Димочка, как ты, где ты, жив-здоров?" - рассказала Дарья.

Дмитрий рассказал сестре, что здоров. Сообщил, что сейчас находится в Донецке. Когда он разговаривал, рядом находился "следователь". Ему разрешили позвонить.

Дарья сказала брату, что семья очень его любит и ждет дома. Разговор был очень коротким, буквально несколько секунд.

"Мы с ним говорим. Я говорю, что очень люблю его. Он говорит, что тоже и начинает плакать. Я тоже расплакалась", - признается Дарья.

Она сказала, что брат очень сильный и это было очень трудно - один из самых страшных моментов войны. Потом Дима сказал, что времени на разговор очень мало и пообещал позвонить еще маме.

"Я была вся в слезах. Это было очень неожиданно. Даже не знала, я зла или обеспокоена. Сразу позвонила родным", - добавила сестра Дмитрия.

Маме Дмитрий тоже смог дозвониться. Она была невероятно счастлива услышать голос сына.

Фото: Дмитрий Козацкий (twitter.com/Kozatsky_D)

Кто такой Дмитрий Козацкий

Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" - глава пресс-службы полка "Азов". Он автор всех знаменитых фотографий с завода "Азовсталь". Его еще называли "глаза Азовстали".

Его фотографии с ранеными бойцами в полевом госпитале облетели весь мир. Еще Козацкий снял фильм-прощание с "Азовсталью".

Одна из последних фотографий, которую сделал Дмитрий в Мариуполе - снимок "Воин света". На Азовстали Дмитрий Козацкий провел 84 дня.

Фото: twitter.com/Kozatsky_D

Родился в городе Малин Житомирской области. Сейчас Дмитрию 26 лет. В 2014 году был участником Революции достоинства. В 2015 вступил в Национальную гвардию Украины, а потом перешел в полк "Азов".

С детства Дмитрий Козацкий мечтал стать военным корреспондентом, и его мечта осуществилась - с 24 февраля он не выпускал из рук фотоаппарат, работал под обстрелами более двух месяцев.

Дома Дмитрия ждут родные - мама и младшая сестра Дарья.