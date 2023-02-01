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Псують весь образ: стиліст розповіла, чого варто уникати при виборі одягу

Який одяг псує весь образ (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто буває так, що навіть найбільш ретельно продуманий образ виглядає не так, як хотілося б. Якщо так сталося, то не поспішайте думати, що мода - це не ваше. Важливо просто уникати поширених помилок, які псують все враження від образу.

Про це повідомила стиліст та блогер Яна Платонова в Instagram.

Бежеві колготи та панчохи

Експерт каже, що такі колготи дуже помітні. Загалом вся суть тілесних колготок полягає в тому, що вони мають "зливатися" з відтінком шкіри та огортають ніжки.

Тому варто обирати максимально наближені до кольору ваших ніг матові відтінки зі щільністю від 7 до 15 den, в крайньому разі - 20.

За словами стиліста, якщо бежеві колготки чи панчохи дуже щільні, набагато темніші вашої шкіри і блискучі, то це негативно впливає на ваш образ та стиль.

Відмовтесь від резинок внизу блуз та світшотів

Які деталі одягу псують весь образ (instagram.com/styleguide.ua)

Невдало підібрана спідню білизну

Якщо контури білизни видно крізь одяг і якщо вона впивається в тіло і перетягує його, то погано не тільки для стилю, але і для здоров'я.

Як білизна впливає на стиль (instagram.com/styleguide.ua)

Фіксатори на сорочках псують весь образ

Фіксатори на сорочках (instagram.com/styleguide.ua)

Надвузький одяг

Стиліст каже, якщо одяг на тілі ледь застібнувся, то це не значить, що він вам підходить.

"Лінії образу формують архітектуру образу, слідкуйте за цим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гудзики не мають натягуватись, "випирати" кишені, а джинси формувати "жирові валики". Варто слідкувати не буквами і цифрами, що позначають розмір, а за посадкою, бо вона основна.

Декори на "спортивних" костюмах

Занадто багато декору на костюмах псує образ (instagram.com/styleguide.ua)

Безглузді і старомодні принти

Принт - це елемент дизайну, але він постійно змінюється і прогресує. Тому варто знати, який одяг буде виглядати стильно.

Стиліст радить обирати одяг взагалі без будь-якого принту, якщо ви не розбираєтесь в цьому.

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Також ми писали, як обрати взуття онлайн і не прогадати.

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