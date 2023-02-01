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Портят весь образ: стилист рассказала, чего следует избегать при выборе одежды

Какая одежда портит весь образ (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто бывает так, что даже самый тщательно продуманный образ смотрится не так, как хотелось бы. Если так произошло, то не торопитесь думать, что мода - это не ваше. Важно просто избегать распространенных ошибок, портящих все впечатления от образа.

Об этом сообщила стилист и блогер Яна Платонова в Instagram.

Бежевые колготки и чулки

Эксперт говорит, что такие колготы очень заметны. В общем, вся суть телесных колготок заключается в том, что они должны "сливаться" с оттенком кожи и окутывают ножки.

Поэтому следует выбирать максимально приближенные к цвету ваших ног матовые оттенки с плотностью от 7 до 15 den, в крайнем случае - 20.

По словам стилиста, если бежевые колготки или чулки очень плотные, гораздо темные вашей кожи и блестящие, то это негативно влияет на ваш образ и стиль.

Откажитесь от резинок внизу блуз и свитшотов

Какие детали одежды портят весь образ (instagram.com/styleguide.ua)

Неудачно подобранное нижнее белье

Если контуры белья видны через одежду и если она впивается в тело и перетягивает его, то плохо не только для стиля, но и для здоровья.

Как белье влияет на стиль (instagram.com/styleguide.ua)

Фиксаторы на рубашках портят весь образ

Фиксаторы на рубашках (instagram.com/styleguide.ua)

Сверхузкая одежда

Стилист говорит, если одежда на теле едва застегнулась, то это не значит, что она вам подходит.

"Линии образа формируют архитектуру образа, следите за этим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пуговицы не должны натягиваться, "выпирать" карманы, а джинсы формировать "жировые валики". Следует следить не буквами и цифрами, обозначающими размер, а за посадкой, потому что она основная.

Декоры на "спортивных" костюмах

Слишком много декора на костюмах портит образ (instagram.com/styleguide.ua)

Бессмысленные и старомодные принты

Принт - это элемент дизайна, но он постоянно меняется и прогрессирует. Поэтому стоит знать, какая одежда будет смотреться стильно.

Стилист советует выбирать одежду вообще без какого-либо принта, если вы не разбираетесь в этом.

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