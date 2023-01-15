Для психотравми достатньо психологічного впливу: як вчасно розпізнати критичний стан

Що таке психотравма

Це реакція організму на певну ситуацію чи серію подій, які несли психологічну чи фізичну загрозу життю людині. За словами психоаналітика Ольги Корбут, для розвитку травми часто достатньо і психологічного впливу.

Одночасно з цим, травма і стрес, попри схожість цих станів - не один і той самий. Не кожна стресова ситуація обов'язково призводить до травмування, якщо стрес не перетікає в хронічну форму (стрес без перерви).

Травма завжди супроводжується дуже сильним стресом, з яким людина раніше не стикалася і ніяким чином не могла бути до нього готовою.

Що може відчувати людина при травмі

Фахівець рекомендує звернути увагу на такі прояви:

Гнів та страх

Тривога

Сором і вина

Сплутаність думок та проблеми з концентрацією уваги

Відчуття безнадійності та заперечення реальності

Постійна втома

Відсутність сприйняття зовнішніх подразників

Втрата здатності нормально рухатися та говорити

Зміни у міміці

Крім того, люди, які зіткнулися із травмою, можуть не контролювати свої емоції, уникати спілкування з людьми та скаржитися на нічні кошмари.

Важливо! Головний показник того, що йдеться саме про травму, а не про епізод – тривалість таких станів.

Як знизити вплив травми

Знайдіть першопричину. Можна завести щоденник своїх емоцій. Спробуйте зрозуміти, які дії, спогади чи люди змушують вас почувати себе погано.

Не приховуйте емоцій. Дозвольте собі не ховати емоції. Якщо хочеться плакати та навіть кричати – нехай так і буде. Якщо є образа – проговоріть її. Мовчати та вдавати, що все ок, у випадку з травматичними подіями не варто.

Підтримуйте здоровий спосіб життя. Попри стереотипи, ні алкоголь, ні куріння чи надмірний кофеїн – не допоможуть. Навпаки – це лише штучні збудники нервової системи, які у разі травми можуть лише нашкодити.

Не бійтеся говорити про свої проблеми. Самостійно впоратися із травмою практично неможливо. Або вам знадобиться на це дуже багато часу. При першій нагоді постарайтеся звернутися до фахівця. На безкоштовній основі в Україні працює кілька платформ психологічної допомоги, наприклад – "Розкажи мені".