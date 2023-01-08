Як максимально знизити стрес від сповіщень у смартфоні: прості способи

Повідомлення Push, які постійно сигналізують про новини у вашому смартфоні, можуть пробити пролом у будь-якій міцній психіці. Якщо ви використовуєте кілька месенджерів, підписані на блогерів, на оповіщення новинних сайтів - то надвечір у вас напевно вже смикається око від нервової перенапруги.

Як знизити стрес від сотні повідомлень та повідомлень - читайте у матеріалі Styler нижче.

Чому постійні повідомлення призводять до стресу

Постійні сигнали телефону, які з'являються під час надходження нових повідомлень, заважають сконцентруватися на роботі чи відпочинку. І людина починає нервувати, якщо повідомлення довго не прочитане. А їх за день може бути не кілька десятків, а сотні.

У сучасних смартфонах ми встановлюємо соціальні мережі, електронну пошту, ми маємо підписки на різні канали та інтернет-видання.

І навіть за беззвучного режиму ми все одно відволікаємось на телефон постійно. Згадайте, як часто ви перевіряєте свій телефон, якщо зайняті якоюсь справою.

За даними дослідників, у середньому людина перевіряє телефон 85 разів на добу, тобто кожні 15 хвилин.

Після того, як ви перевірили повідомлення, вам знадобиться ще 10-15 хвилин, щоб знову сконцентруватися на роботі. Якщо ви зайняті домашніми справами - ще не так страшно. Якщо ви відпочиваєте - весь спокій піде. А якщо ви виконуєте важливу роботу або перебуваєте за кермом, то це особливо небезпечно.

Як знизити рівень стресу через повідомлення

Для початку вам потрібно провести тотальне чищення свого телефону. Повністю відключіть повідомлення, які потрапляють до списку неважливих. Відпишіться від усього, куди ви зазвичай не заглядаєте тижнями. Це дозволить скоротити кількість повідомлень та частоту відволікання на телефон.

Не заряджайте телефон у кімнаті, де спите. Повідомлення заважатимуть вам заснути або розбудять посеред ночі. Налаштуйте в телефоні нічний режим, який повністю блокує всі оповіщення з 23:00 до 07:00.

Не гортайте новини перед сном - відкладіть телефон за пів години - годину до відходу до сну. І вранці насамперед зробіть зарядку, вмийтеся і приготуйте сніданок. До виконання важливих завдань – телефон до рук не беріть.

Слідкуйте за власними відчуттями. Якщо ви тягнетеся за телефоном, то спитайте себе - чи потрібно вам це прямо зараз.

Використовуйте метод Pomodoro. Суть цього методу в тому, що ви 25 хвилин займаєтеся роботою або якоюсь важливою справою, потім як нагороду даєте собі 5 хвилин на використання телефону. Час роботи можна поступово збільшувати. Наприклад, до 1 години і як нагороду давати собі ті ж 5 хвилин на телефон.

Це дозволить скоротити час на використання телефону, підвищить вашу концентрацію уваги на завдання та значно знизить рівень стресу.