Для психотравмы достаточно психологического влияния: как вовремя распознать критическое состояние

Что такое психотравма

Это реакция организма на определенную ситуацию или серию происшествий, которые несли психологическую или физическую угрозу жизни человеку. По словам психоаналитика Ольги Корбут, для развития травмы часто достаточно и психологического влияния.

Одновременно с этим, травма и стресс, несмотря на схожесть этих состояний - не одно и тоже. Не каждая стрессовая ситуация обязательно приводит к травматизации, если стресс не перетекает в хроническую форму (стресс без перерыва).

Травма всегда сопровождается очень сильным стрессом, с которым человек ранее не сталкивался и никаким образом не мог быть к нему готовым.

Что может чувствовать человек при травме

Специалист рекомендует обратить внимание на такие проявления:

Гнев и страх

Тревога

Стыд и вина

Спутанность мыслей и проблемы с концентрацией внимания

Ощущение безнадежности и отрицание реальности

Постоянная усталость

Отсутствие восприятия внешних раздражителей

Потеря способности нормально двигаться и говорить

Изменения в мимике

Кроме того, люди, которые столкнулись с травмой, могут не контролировать свои эмоции, избегать общения с людьми и жаловаться на ночные кошмары.

Важно! Главный показатель того, что речь идет именно о травме, а не об эпизоде - длительность таких состояний.

Как снизить влияние травмы

Найдите первопричину. Можно завести дневник собственных эмоций. Попробуйте понять, какие действия, воспоминания или люди заставляют вас чувствовать себя плохо.

Не скрывайте эмоции. Позвольте себе не прятать эмоции. Если хочется плакать и даже кричать - пусть так и будет. Если есть обида - проговорите ее. Молчать и делать вид, что все ок, в случае с травматическими событиями не стоит.

Поддерживайте здоровый образ жизни. Несмотря на стереотипы, ни алкоголь, ни курение или чрезмерный кофеин - не помогут. Наоборот - это лишь искусственные возбудители нервной системы, которые в случае травмы могут только навредить.

Не бойтесь говорить о своих проблемах. Самостоятельно справиться с травмой практически невозможно. Или же вам понадобится на это очень много времени. При первой возможности постарайтесь обратиться к специалисту. На бесплатной основе в Украине работает несколько платформ психологической помощи, например - "Расскажи мне".