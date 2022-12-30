Чому психіка гостро реагує на відсутність світла: як можна впоратися із цим стресом

Крім побутових проблем, тривале відключення світла впливає і на психоемоційний стан людини. І якщо ви помітили дивні перепади настрою, появу фобій чи дивних емоцій – проблема може бути у відключеннях світла.

Вже майже два місяці українці змушені жити за умов відключення світла. Часом такі відключення за графіками, а часом доводиться сидіти у темряві майже добу і навіть кілька днів через чергові обстріли.

Що відбувається з психікою без освітлення та як можна допомогти собі, розповіли у Telegram-каналі "Психологічна підтримка".

Рівень стресу у темряві зростає

"Освітлення сигналізує мозку про помірну безпеку. У безпеці активність мигдалеподібного тіла знижується. Коли світла немає, мигдалеподібне тіло активізується, сигналізуючи мозку про небезпеку. Так ми починаємо відчувати страх і тривогу", - пояснила експерт з нейроменеджменту Наталія Кадя.

Режим дня збивається

В умовах постійних відключень світла починає збиватися режим дня і, відповідно, падає якість сну. Наприклад, ви можете страждати на безсоння або частіше бачити нічні кошмари.

Як підтримати свій організм

Джерела світла. Використовуйте штучні джерела світла. Якщо спати ще не час – постарайтеся зайняти себе чимось, продовжуйте активність.

Не вмикайте все на повну котушку. Якщо світло з'явилося пізно ввечері, не варто вмикати освітлення на повну потужність. Використовуйте приглушене світло, щоб підготувати свій організм до сну.

Дихальні вправи. Практикуйте спеціальні дихальні вправи – вони допомагають упоратися зі стресом.

Не залишайтеся надовго наодинці. В умовах тривалого відключення світла постарайтеся не залишатись надовго наодинці.

Змініть графік. Спробуйте розробити новий режим дня, враховуючи вимкнення електроенергії. Розуміння розпорядку та послідовності своїх дій у ситуації тривалої відсутності світла здатне зменшити рівень тривоги.