Психология бедности: какие признаки указывают на то, что вы сами себе не позволяете разбогатеть
Наши мысли дают начало поступкам. Уже давно не секрет, что от образа мышления зависит успех человека во многих областях жизни, в том числе и в финансовом плане. Многие из нас руководствуются "психологией бедности", это и мешает нам разбогатеть.
Об этом рассказала психолог Елена Матико на своей странице в Instagram.
Психология мышления бедности
"Мышление бедности - это отношение к себе и к деньгам. Передается оно по наследству - как бабушкин сервиз. Мы и не подозреваем, как будучи детьми, впитываем эту философию и во взрослой жизни руководствуемся этими принципами во всех финансовых вопросах", - объясняет эксперт.
Матико объясняет, что человек с психологией бедности мыслит следующими категориями:
- Не выходит больше зарабатывать? Нечего и стараться, надо радоваться, что вообще есть деньги.
- Задержали ли зарплату? Умеем затягивать пояса, и не с таким справлялись.
- Появились лишние деньги? Побалуем себя и сходим в магазин, чтобы побыстрее потратить все до копейки.
Также человек верит в эти поговорки - "сытый голодного не понимает", "не жили зажиточно, нечего и начинать", "у богатых свои прихоти".
"Когда мы с самого начала слышим эти фразы - начинаем воспринимать их за чистую монету и верим, что сытый голодного не понимает, то и желание быть сытым пропадает", - объясняет Матико.
Какие признаки психологии бедности
"Человек хочет сдаваться, а не быть. Например, покупает себе последнюю модель айфона в кредит, а затем полгода сидит на постной гречке", - говорит психолог.
Также признаками являются озлобленность и зависть. Человек злится на друга, который может позволить себе купить новую сумку, а он нет.
"У таких людей действует "запрет на желания". Они запрещают себе что-то хотеть, ведь думают, что все равно не смогут этого достичь", - говорит Матико.
Такие люди ищут себе оправдание в духовном развитии. Думают: "у меня нет денег, зато я хороший человек".
"Они постоянно жалуются и ноют, что не имеют денег. Боятся брать на себя ответственность. Для борьбы с "психологией бедности" нужно признать, что что-то идет не так, что есть проблема в собственном мышлении, и разработать план, как деструктивное заменять конструктивным", - говорит психолог.
Изменить поведение
Ваши поведение и образ жизни также влияют на денежную энергию и ограничивающие убеждения.
"Деньги приходят к нам в состоянии расслабления и удовольствия. Поэтому очень важно следить за своим поведением, мыслями и не загонять себя в выдуманное метро, в котором на вас навесят еще больше ярлыков и добавят денежных блоков", - советует Матико.
Следить за внешним видом
"Чтобы ваши денежные потоки открывались еще быстрее, очень важно следить за внешним видом вещей. В вашей жизни не должно быть сломанных, поцарапанных, дырявых, избитых предметов. Это энергия, противоположная денежной, которая блокирует все ваши центры и создает новые ограничивающие убеждения", - говорит психолог.
Она советует отказываться от битых или порванных вещей.
"Практика показывает: когда начинаешь избавляться от хлама, появляются возможности на приобретение новых вещей. И это не магия, а особенности работы подсознания: безжалостно выбрасывая старое, вы приучаете себя к новой установке: вы достойны лучшего", - объясняет психолог.
Медитировать
"Прорабатывать денежные блоки можно с помощью практик. И в действительности медитации - это никакая не магия или волшебная таблетка. Это научно доказанный способ сделать свою жизнь лучше", - говорит Матико.
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