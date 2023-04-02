Справжня любов чи хвороблива залежність? Психолог пояснила, як розрізнити ці відчуття

Любов може мати різні прояви, втім її часто плутають із хворобливою залежність від свого партнера. Зазвичай другий варіант не приводить ні до чого доброго. Але як зрозуміти, які почуття переповнюють людину - любові чи залежності?

Про те, як розрізнити ці два поняття, пояснила психолог Ірина Денькович на своїй сторінці в Instagram .

Як розрізнити любов від залежності

Любов - це коли є бажання духовного росту і для себе, і для партнера. А от при залежності завищені потреби і ненаситність сприймаються як доказ любові.

Коли є любов, то кожен із партнерів сприймається як окрема цілісна особистість. А коли є залежність, то задовольняються потреби тільки одного з партнерів. Другий відмовляється від себе справжнього.

При любові є довіра і відкритість. А при залежності - ревнощі, намагання управляти іншим партнером як власністю. Є страх конкуренції, партнер береже свій "скарб".

Коли у пари є любов, то у кожного можуть бути свої інтереси й друзі. У залежних стосунках є тотальна залученість. Старі друзі викреслені із життя, так само як і старі інтереси.

Також у стосунках, що побудовані на любові є прагнення до власного розвитку, впевненість у власній цінності. Коли є залежність, то всі думки людини зайняті поведінкою партнера, є гостра потреба у його оцінці.

Любов - це коли партнерам добре і разом, і окремо одне від одного. При залежності розлука нестерпна. Під час конфлікту один із партнерів ще сильніше чіпляється за іншого.

Як довго живе любов

Є твердження, що кохання живе 3 роки, але Денькович не погоджується із таким твердженням.

"3 роки - це тестовий період для пари, після якого стає зрозуміло: йдемо далі чи розбігаємося назустріч новим пригодам. До 3 років триває закоханість та пристрасть. І тільки потім це переростає в усвідомлені та глибокі почуття або згасає", - каже психолог.

Денькович наголошує, що відносин ідеальних не буває. Кожна пара проходить певні етапи. Дуже багато залежить від готовності партнерів спільно працювати над відносинами, від спільних цілей і бачення майбутнього, співпереживання.