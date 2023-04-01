Ці 3 психологічні причини призводять до зайвої ваги. Ось як їх позбутись

Часто причина зайвої ваги криється саме у психологічних чинниках. Людина не відчуває реального голоду, переїдати її змушує поганий емоційний стан.

Про те, які є психологічні причини зайвої ваги та як їх позбутися, розповіла психолог Юлія Рязанова на своїй сторінці в Instagram .

Психологічний захист

"Коли світ здається агресивним та ворожим, є лише одне бажання - сховатися. Тіло починає відкладати жирок, ви обростаєте ним з усіх боків і ніби кажете всім: "я в будиночку", - пояснює експерт.

За словами Рязанової причина криється у нелюбові до себе та недовірі навколишньому світу.

Також причиною можуть бути травматичні історії з дитинства, тривожність, проблемні взаємини з батьками. Коли людина не приймає батьків, це означає, що вона не приймає і себе.

"Треба почати любити та приймати себе, опрацьовувати батьківську тему, виробляти довіру до світу", - пояснює психолог.

Страх бути відкинутим

"Є й така причина - через страх розчарування у стосунках, тіло обростає зайвими кілограмами та намагається уникнути уваги з боку протилежної статі", - каже Рязанова.

Причина полягає у розчаруванні у минулому, любовній драмі, пережитому насильстві.

"Вихід з цієї ситуації є прийняття себе, формування довіри до навколишнього світу. Якщо залишилися неопрацьовані ситуації та образи минулого, треба обов'язково попрацювати з ними", - радить психолог.

Непотрібне накопичення

"Є і така причина зайвих кілограмів, особливо якщо всі вони зібрані в районі живота. Таке накопичення говорить про небажання розлучатися зі старим і непотрібним, накопичення, жадібність у відносинах із грошима", - пояснює Рязанова.

Експерт радить навчитися щедрості, а також позбавлятися непотрібного. Привчити себе більше віддавати іншим, ділитися досвідом, знаннями, розвивати у собі щедрість у всіх сенсах та займатися благодійністю.