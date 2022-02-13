ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Психологи назвали причины, почему вы не можете построить близкие отношения с людьми

Новина українською →
Воскресенье 13 февраля 2022 17:51
Психологи назвали причины, почему вы не можете построить близкие отношения с людьми Фото: Названы причины, которые мешают построить близкие отношения (pexels.com)
Автор: Анна Шиканова

В современном мире построить близкие отношения с другими людьми становится все труднее. Некоторые люди уже начали отказываться от сближения вполне осмысленно.

Кто-то боится возможного разрыва, кто-то хочет сохранить независимость. А некоторые просто не понимают, зачем им нужны близкие отношения с другим человеком.

Психологи назвали шесть причин, которые мешают построить близкие отношения. Что может вызывать страх – читайте ниже.

Страх быть непонятым

Увы, многие люди боятся быть открытыми и обнажать свою душу перед другими людьми из-за страха быть непонятным или обиженным. Такие люди убеждают себя, что могут самостоятельно справиться с любой болью и проблемами.

Для них очень важно, чтобы другие люди считали их более сильными, чем они есть на самом деле. И именно в личных отношениях они боятся показаться слабыми и испуганными.

Чаще всего к такому страху приводит травмирующий опыт общения с абьюзером или человеком, который жестоко предал ваше доверие. Чтобы выйти из этой программы, нужно понять, что не все люди желают вам зла. И многие из них сталкивались с такими проблемами.

Нет ничего страшного или ненормального в том, чтобы искать поддержку и понимания у тех, кто может разделить вашу боль.

Страх почувствовать моральную боль

Неудачный опыт из прошлого может привести к образованию настоящего комплекса. Вы будете бояться снова почувствовать негативные эмоции и пережить снова моральную боль. Так формируется психология жертвы.

Психологи считают, что выйти из этого состояния и перестать все время думать о том, что вам могут причинить боль, помогут некоторые правила.

Во-первых, нужно научиться сразу сообщать людям о том, что вам не нравится в их поведении и отношении к вам.

Во-вторых, поймите, что не все люди вокруг специально хотят причинить вам боль. Каждый из нас ошибается и может неосознанно стать для другого человека причиной для злости и разочарования.

В-третьих, помните о том, что в любых отношениях вы имеете право оберегать свое личное пространство защищенным от всего окружающего мира.

Страх потерять свободу

Если вы поймете, что осознанно отказываетесь от близких отношений с другими людьми из-за страха потерять свободу, то и с этим можно справиться.

Поймите, близкие люди – это не те, кто будет всячески стремиться ограничить вашу свободу и ваши права. Наоборот, именно в нормальных близких отношениях люди стремятся разделить все радости вместе, приятно проводить время не только вместе, но и по отдельности.

Если вы боитесь, что партнер будет претендовать на ваше личное время и свободу, обсудите с ним это заранее. Предложите построить границы в общении, которые вы оба не будете нарушать. И тогда вы сможете создать гармоничные и честные отношения.

Страх перед ответственностью

Нежелание брать на себя дополнительные обязательства может стать серьезной преградой для развития отношений. Психологи утверждают, что с этой проблемой нужно бороться, так как страх ответственности может быстро распространяться и в другие сферы жизни.

В романтических отношениях страх ответственности обычно приводит к серьезным конфликтам и разрыву, в карьере – к торможению развития и отсутствию роста по должностям.

Чтобы избавиться от страха перед ответственностью, нужно приложить много усилий. И для избавления нужно найти первопричину такого страха, поработать проблемы. И с этим обычно может помочь специалист.

Неумение высказывать свои чувства и мысли

Серьезной преградой в общении с другими людьми может стать неумение высказывать свои мысли и чувства, делиться своим мнением. Такие люди стараются не участвовать в разговорах, любят уединение и редко сами идут на контакт.

Если вы считаете себя нудным и недостойным чужого внимания, то это еще и сильно ударит по вашей самооценке.

Людям, которые столкнулись с подобной проблемой, психологи рекомендуют научиться ценить себя и чаще хвалить себя даже за самые минимальные достижения.

Поймите, если вы не будете пытаться высказывать свои мысли открыто, без оценки себя с позиции другого человека, у вас не получится наладить контакт. А коммуникация с другим людьми очень важна.

Чувство собственной исключительности

Завышенная самооценка тоже может сыграть с вами злую шутку. Такие люди думают, что другие просто недостойны их внимания. Они намного тяжелее переживают непринятие обществом и боятся оказаться в центре скандала.

Если у вас есть подобные симптомы, постарайтесь глубже и честно проанализировать свои поступки и действия. Это поможет понять, что по-настоящему уверенным в себе вы сможете почувствовать себя тогда, когда научитесь адекватно оценивать силы.

Если вас волнует какая-то проблема, то не стыдитесь обратиться за помощью к психологу. Искренний разговор со специалистом поможет вам вернуть душевное равновесие и наладить контакт с окружающими.

Напомним, ранее мы рассказывали, как люди портят свою собственную жизнь и сами этого не замечают.

А также мы писали о том, что ученые вывели формулу счастья, которая подходит любому человеку.

Читайте РБК-Украина в Google News
отношения
LITE
Как сделать макияж на День всех влюбленных: два ультрамодных варианта от звездных визажистов
Как сделать макияж на День всех влюбленных: два ультрамодных варианта от звездных визажистов