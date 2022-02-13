Психологи назвали причины, почему вы не можете построить близкие отношения с людьми

Кто-то боится возможного разрыва, кто-то хочет сохранить независимость. А некоторые просто не понимают, зачем им нужны близкие отношения с другим человеком.

В современном мире построить близкие отношения с другими людьми становится все труднее. Некоторые люди уже начали отказываться от сближения вполне осмысленно.

Психологи назвали шесть причин, которые мешают построить близкие отношения. Что может вызывать страх – читайте ниже.

Страх быть непонятым

Увы, многие люди боятся быть открытыми и обнажать свою душу перед другими людьми из-за страха быть непонятным или обиженным. Такие люди убеждают себя, что могут самостоятельно справиться с любой болью и проблемами.

Для них очень важно, чтобы другие люди считали их более сильными, чем они есть на самом деле. И именно в личных отношениях они боятся показаться слабыми и испуганными.

Чаще всего к такому страху приводит травмирующий опыт общения с абьюзером или человеком, который жестоко предал ваше доверие. Чтобы выйти из этой программы, нужно понять, что не все люди желают вам зла. И многие из них сталкивались с такими проблемами.

Нет ничего страшного или ненормального в том, чтобы искать поддержку и понимания у тех, кто может разделить вашу боль.

Страх почувствовать моральную боль

Неудачный опыт из прошлого может привести к образованию настоящего комплекса. Вы будете бояться снова почувствовать негативные эмоции и пережить снова моральную боль. Так формируется психология жертвы.

Психологи считают, что выйти из этого состояния и перестать все время думать о том, что вам могут причинить боль, помогут некоторые правила.

Во-первых, нужно научиться сразу сообщать людям о том, что вам не нравится в их поведении и отношении к вам.

Во-вторых, поймите, что не все люди вокруг специально хотят причинить вам боль. Каждый из нас ошибается и может неосознанно стать для другого человека причиной для злости и разочарования.

В-третьих, помните о том, что в любых отношениях вы имеете право оберегать свое личное пространство защищенным от всего окружающего мира.

Страх потерять свободу

Если вы поймете, что осознанно отказываетесь от близких отношений с другими людьми из-за страха потерять свободу, то и с этим можно справиться.

Поймите, близкие люди – это не те, кто будет всячески стремиться ограничить вашу свободу и ваши права. Наоборот, именно в нормальных близких отношениях люди стремятся разделить все радости вместе, приятно проводить время не только вместе, но и по отдельности.

Если вы боитесь, что партнер будет претендовать на ваше личное время и свободу, обсудите с ним это заранее. Предложите построить границы в общении, которые вы оба не будете нарушать. И тогда вы сможете создать гармоничные и честные отношения.

Страх перед ответственностью

Нежелание брать на себя дополнительные обязательства может стать серьезной преградой для развития отношений. Психологи утверждают, что с этой проблемой нужно бороться, так как страх ответственности может быстро распространяться и в другие сферы жизни.

В романтических отношениях страх ответственности обычно приводит к серьезным конфликтам и разрыву, в карьере – к торможению развития и отсутствию роста по должностям.

Чтобы избавиться от страха перед ответственностью, нужно приложить много усилий. И для избавления нужно найти первопричину такого страха, поработать проблемы. И с этим обычно может помочь специалист.

Неумение высказывать свои чувства и мысли

Серьезной преградой в общении с другими людьми может стать неумение высказывать свои мысли и чувства, делиться своим мнением. Такие люди стараются не участвовать в разговорах, любят уединение и редко сами идут на контакт.

Если вы считаете себя нудным и недостойным чужого внимания, то это еще и сильно ударит по вашей самооценке.

Людям, которые столкнулись с подобной проблемой, психологи рекомендуют научиться ценить себя и чаще хвалить себя даже за самые минимальные достижения.

Поймите, если вы не будете пытаться высказывать свои мысли открыто, без оценки себя с позиции другого человека, у вас не получится наладить контакт. А коммуникация с другим людьми очень важна.

Чувство собственной исключительности

Завышенная самооценка тоже может сыграть с вами злую шутку. Такие люди думают, что другие просто недостойны их внимания. Они намного тяжелее переживают непринятие обществом и боятся оказаться в центре скандала.

Если у вас есть подобные симптомы, постарайтесь глубже и честно проанализировать свои поступки и действия. Это поможет понять, что по-настоящему уверенным в себе вы сможете почувствовать себя тогда, когда научитесь адекватно оценивать силы.

Если вас волнует какая-то проблема, то не стыдитесь обратиться за помощью к психологу. Искренний разговор со специалистом поможет вам вернуть душевное равновесие и наладить контакт с окружающими.