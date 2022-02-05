Чем люди портят свою жизнь и этого не замечают: названы самые большие ошибки

Испортить свою собственную жизнь и лишить себя счастья способен каждый человек. В основном все негативные установки и склонности к ошибкам заложены в наших собственных головах.

Какие факторы сильно усложняют и портят нашу жизнь и на что нужно обратить внимание – читайте ниже.

Человеку нужно осознавать, что в жизни есть место всему – радостям, приятным сюрпризам, неприятностям, негативу и проблемам. В реальности жить без огорчений невозможно.

Кроме того, нужно жить так, как вам хочется, а не так, как хотят другие люди или навязывает общество.

Люди часто поступают в институт, который был выбран под влиянием внешних факторов. А потом ходят на нелюбимую и неинтересную работу, живут с теми, кто им не очень подходит. А в более зрелом возрасте они начинают чувствовать пустоту и полное безразличие к своей жизни. И это ключевые ошибки, которые портят нашу жизнь.

Спутник жизни

Разрушить свою жизнь можно быстро и легко, выбрав в спутники жизни не того человека. Время пришло, беременность, родители настаивали, друзья одобрили, одиночество замучило, мы очень похожи, вдвоем будет легче – вот эти причины побуждают нас вступать в брак с теми, кто нам не подходит.

Но партнер по жизни – это не покупка машины или квартиры. Общество нам навязывает взгляды, мнения и мы прислушиваемся к голосам извне, а не к своим собственным.

Нужно найти настоящую любовь, как бы это пафосно не звучало. В отношениях вам должно быть тепло, уютно и легко. Ваш партнер должен стать настоящим близким другом, с которым действительно будет нестрашно "в горе, и в радости".

Не стоит спасаться от одиночества и бояться, что вы никому не будете должны. За счет другого человека эти проблемы не решаются, а порой становится только хуже.

Выбор не того человека существенно портит нашу жизнь и самое страшное – понимание этой ошибки приходит очень поздно, когда в семье есть дети, ипотека, совместный бизнес и не один год совместной жизни. И разрушить все это невероятно страшно.

Терпение

Люди постоянно терпят – плохое отношение от других, унижения на работе или дома, отсутствие необходимых вещей в жизни. Приходиться терпеть и отказываться от самого важного: мечты, реализации амбиций, счастья, удовольствий, близких людей, интересов.

Психологи постоянно напоминают о том, что человек должен получать удовольствие от жизни, а не мучится и терпеть неудобства, бороться с вечными проблемами и неприятностями.

И действительно, умение сказать "нет" в любой ситуации, быстрее вас приведет к счастью и осознанности. Попробовать никогда не поздно и можно начать с чего-то небольшого – отказаться от какого-то мероприятия, которое вам неинтересно.

От просьбы коллеги сделать работу, к которой вы не имеете отношения. От человека, который не приносит в вашу жизнь ничего хорошего. Да хотя бы от торта, которым вы пытаетесь заесть свою печаль.

Прошлое

Разрушить свою жизнь можно постоянными мыслями о прошлом. Боязнь отпустить прошлое и начать с чистого листа испортило немало судеб. Близкие люди, которых мы не можем отпустить, хотя их давно уже нет в нашей жизни.

Ошибки, которые мы совершили и которые не дают нам покоя. Вопросы, на которые так и не найдены ответы. Потери, которые мы оплакиваем годами, и не можем найти в себе силы двигаться дальше. Все это нужно оставлять в прошлом.

У каждого человека есть в прошлом хорошее и плохое и отречься полностью от всего невозможно. Но не стоит всему этому позволять влиять на настоящее и будущее.

Нужно понимать, что изменить прошлое невозможно. Можно анализировать свои ошибки и исправлять их по мере возможности, чтобы избавиться от чувства вины. И постоянные зависания в прошлом вам лишают шансов, успеха, мотивации, желания жить, снижают самооценку и не дают в настоящем достичь желаемого.

Жить нужно в настоящем времени, принимать правильные и обдуманные решения, совершать поступки и смотреть только вперед.

Сравнение с другими людьми

У каждого человека свой путь в жизни и постоянное сравнивание с другими людьми может принести только вред. Кто-то в 25 лет построил собственный бизнес, родил двух детей, получил третье высшее, посетил 7 стран за один год – и вам всего этого хочется.

Но суть в том, что вам нужно определиться, чего хотите именно вы. У каждого человека сундук с мечтами свой и не нужно определять список желаемого в сравнении с достижениями других людей.

Самое важное – это то, что вы сами думаете о себе. А не то, что о вас думают другие люди. Важно то, чего хотите именно вы, а не что вам навязывает общество, родственники и красивые картинки в интернете. Поверьте, за каждой фотографией успеха и счастья скрывается много труда, разочарований и неприятностей.

Общение

Практически все проблемы современного общества в любых отношениях – от невозможности высказывать свои настоящие чувства и эмоции. Мы не умеем объяснять, быть откровенными, говорить правду.

Мы лукавим, чтобы не обидеть. Скрываем, чтобы не открываться другому человеку из-за страхов. Прячем себя настоящих из-за непонимания со стороны. Мы теряем самых близких из-за того, что вовремя не сказали о своих чувствах, желаниях и намерениях.

Будьте откровенны хотя бы с самыми близкими друзьями и родными. Говорите им о том, как их цените, как любите, как вам важна их поддержка и забота, как важны они сами.

Страхи

Не зря психологи утверждают, что большинство наших проблем во взрослом возрасте – из детства. И в 80% случаев – это правда. Только посмотреть в глаза этой правде могут немногие люди.

Наши взаимоотношения с другими людьми наполнены страхами и от этого разрушаются. Ребенок в детстве постоянно искал одобрения родителя, ждал похвалы, хотел стать значимых объектом – и это он тянет с собой и во взрослую жизнь. И движет им один страх – его не любят.

Мы боимся быть откровенными, боимся любить, боимся взять планку повыше, боимся отказать в чем-то, боимся резко поменять что-то в своей жизни, боимся честности или боли.

И это приводит к тому, что человек топчется на одном месте, не пытается сделать свою жизнь лучше и ярче. Лишает себя удовольствия, чего-то нового, любви и счастья.

Стереотипы

Общество нам навязывает много из того, что на самом деле не нужно в нашей жизни. Как правильно жить, как растить детей, как строит отношения, как выбирать работу, что нужно для успеха и с кем связывать свою жизнь. И даже – во что верить, как одеваться и что положено нам по возрасту.

Эти установки способны не просто мешать нам наслаждаться жизнь, а полностью ее разрушить. Нет на самом деле никаких параметров, которые бы четко определяли, что нужно человеку и как он должен жить правильно.

Самый страшный стереотип - о любви. Как она выглядит, что человек должен чувствовать и как должны развиваться серьезные отношения, по какому сценарию.

Правильно жить – это в ладу с самим собой, в гармонии с собой, с близкими и окружающим миром, с природой. С пониманием и осознанием своих желаний, стремлений, целей и с действиями, которые направлены на счастье.