Ученые нашли простую формулу счастья: что на самом деле нужно каждому человеку

Формула счастья порой у каждого человека своя. Кому-то нужна карьера и крутая зарплата, кому-то – семья и дети, для некоторых основой счастья является любовь.

Однако у ученых есть своя формула счастья, которая может подойти почти любому человеку. Об этом говорится в статье на Sciencefocus.

Как отмечают специалисты, единственным удовлетворительным определением счастья является целостность. И по факту счастье – это опыт полного благополучия человека и опыт его целостности.

Во многих исследованиях психологи указывают на ценность культивирования счастья. Это ощущение значительно улучшает многие сферы жизни.

Увеличение счастья помогает улучшить личные и профессиональные отношения. Также ощущение счастье благотворно влияет на работу иммунной системы и уже доказано, что счастливые люди живут намного дольше.

Счастье и доброта связаны неразрывно, так как счастливый человек ведет себя более доброжелательно и щедро.

На работе более хорошее самочувствие и настроение увеличивает уровень удержания и вовлеченности сотрудников, стимулирует их к инновациям и снижает выгорание.

А продуктивность и эффективность любой организации намного выше, если сотрудники счастливы.

Биологи, психологи, философы и другие специалисты выяснили, что именно делает человека счастливым. Эти пять факторов имеют аббревиатуру SPIRE.

Что же входит в формулу?

Духовное благополучие. Духовность у многих людей ассоциируется с религией и верой в Бога. Однако путь духовности можно пройти и независимо от религии.

Духовное благополучие относится к важности обретения чувства цели и смысла жизни, а также к превращению обычных переживаний в необычные посредством осознанного присутствия.

Физическое благополучие. Разум и тело связаны между собой и счастье не может зависеть только от тела, или только от ума.

Чтобы реализовать потенциал целостности, человеку необходимо удовлетворять потребности в физических упражнениях, определенных питательных веществах, сне и объятьях.

Интеллектуальное благополучие. Однозначного ответа на то, есть ли связь между умственными способностями и счастьем у ученых нет. Но они утверждают, что существует сильная и определенная связь между тем как мы используем свой интеллект и счастьем.

Высокие баллы и лучшие учебные заведения, докторская степень – не прокладывают путь к счастью. А вот любопытство, открытость и глубокая вовлеченность в обучение могут стать кирпичиками для интеллектуального благополучия и дать ощущение целостности.

Относительное благополучие. Показателем счастья не могут быть деньги или успех, похвала или карьера. Важным фактором является количество и качество времени, которое мы проводим с людьми, которые нам небезразличны и которые заботятся о нас.

Здоровые отношения составляют основу полноценной жизни. И важна не только связь с друзьями, семьей или коллегами. Большое значение имеют здоровые отношения человека с самим собой, и именно они являются основой для здоровых отношений с другими людьми.

Эмоциональное благополучие. Эмоции играют большую роль в общем ощущении счастья. Они информируют наши мысли и поступки и являются результатом наших мыслей и поступков.

Наше эмоциональное благополучие зависит от нашей способности развивать приятные эмоции, такие как радость и благодарность. И от способности здоровым образом справляться с болезненными эмоциями, такими как зависть и печаль.