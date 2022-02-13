Психологи назвали причини, чому ви не можете побудувати близькі стосунки з людьми

Хтось боїться можливого розриву, хтось хоче зберегти незалежність. А деякі просто не розуміють, навіщо їм потрібні близькі стосунки з іншою людиною.

У сучасному світі побудувати близькі стосунки з іншими людьми стає все важче. Деякі люди вже почали відмовлятися від зближення цілком усвідомлено.

Психологи назвали шість причин, які заважають побудувати близькі стосунки. Що може викликати страх – читайте нижче.

Страх бути незрозумілим

На жаль, багато людей бояться бути відкритими та оголювати свою душу перед іншими людьми через страх бути незрозумілим або скривдженим. Такі люди переконують себе, що можуть самостійно впоратися з будь-яким болем і проблемами.

Для них дуже важливо, щоб інші люди вважали їх сильнішими, ніж вони є насправді. І саме в особистих стосунках вони бояться здатися слабкими та переляканими.

Найчастіше до такого страху призводить травмуючий досвід спілкування з аб'юзером або людиною, яка жорстоко зрадила вашу довіру. Щоб вийти з цієї програми, потрібно зрозуміти, що не всі люди бажають вам зла. І багато з них стикалися з такими проблемами.

Немає нічого страшного або ненормального в тому, щоб шукати підтримку і розуміння у тих, хто може розділити ваш біль.

Страх відчути моральний біль

Невдалий досвід з минулого може привести до утворення справжнього комплексу. Ви будете боятися знову відчути негативні емоції та пережити знову моральний біль. Так формується психологія жертви.

Психологи вважають, що вийти з цього стану і перестати весь час думати про те, що вам можуть заподіяти біль, допоможуть деякі правила.

По-перше, потрібно навчитися відразу повідомляти людям про те, що вам не подобається в їх поведінці та ставленні до вас.

По-друге, зрозумійте, що не всі люди навколо спеціально хочуть заподіяти вам біль. Кожен з нас помиляється і може несвідомо стати для іншої людини причиною для злості та розчарування.

По-третє, пам'ятайте про те, що в будь-яких стосунках ви маєте право оберігати свій особистий простір захищеним від усього навколишнього світу.

Страх втратити свободу

Якщо ви зрозумієте, що усвідомлено відмовляєтеся від близьких стосунків з іншими людьми через страх втратити свободу, то і з цим можна впоратися.

Зрозумійте, близькі люди - це не ті, хто буде всіляко прагнути обмежити вашу свободу і ваші права. Навпаки, саме в нормальних близьких відносинах люди прагнуть поділяти всі радості разом, приємно проводити час не тільки разом, але й окремо.

Якщо ви боїтеся, що партнер буде претендувати на ваш особистий час і свободу, обговоріть з ним це заздалегідь. Запропонуйте побудувати межі в спілкуванні, які ви обидва не будете порушувати. І тоді ви зможете створити гармонійні та чесні стосунки.

Страх перед відповідальністю

Небажання брати на себе додаткові зобов'язання може стати серйозною перешкодою для розвитку стосунків. Психологи стверджують, що з цією проблемою потрібно боротися, оскільки страх відповідальності може швидко поширюватися і в інші сфери життя.

У романтичних стосунках страх відповідальності зазвичай призводить до серйозних конфліктів і розриву, в кар'єрі – до гальмування розвитку і відсутності зросту на посаді.

Щоб позбутися від страху перед відповідальністю, потрібно докласти багато зусиль. І для позбавлення потрібно знайти першопричину такого страху, попрацювати проблеми. І з цим зазвичай може допомогти фахівець.

Невміння висловлювати свої почуття і думки

Серйозною перешкодою в спілкуванні з іншими людьми може стати невміння висловлювати свої думки та почуття, ділитися своєю думкою. Такі люди намагаються не брати участь в розмовах, люблять усамітнення і рідко самі йдуть на контакт.

Якщо ви вважаєте себе нудним і негідним чужої уваги, то це ще й сильно вдарить по вашій самооцінці.

Людям, які зіткнулися з подібною проблемою, психологи рекомендують навчитися цінувати себе і частіше хвалити себе навіть за самі мінімальні досягнення.

Зрозумійте, якщо ви не будете намагатися висловлювати свої думки відкрито, без оцінки себе з позиції іншої людини, у вас не вийде налагодити контакт. А комунікація з іншим людьми дуже важлива.

Почуття власної винятковості

Завищена самооцінка теж може зіграти з вами злий жарт. Такі люди думають, що інші просто негідні їх уваги. Вони набагато важче переживають неприйняття суспільством і бояться опинитися в центрі скандалу.

Якщо у вас є подібні симптоми, постарайтеся глибше і чесно проаналізувати свої вчинки та дії. Це допоможе зрозуміти, що по-справжньому впевненим у собі ви зможете відчути себе тоді, коли навчитеся адекватно оцінювати сили.

Якщо вас хвилює якась проблема, то не соромтеся звернутися за допомогою до психолога. Щира розмова з фахівцем допоможе вам повернути душевну рівновагу і налагодити контакт з оточуючими.