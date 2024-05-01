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Психолог сказав, чому жінки не повинні боятися втратити чоловіка (відео)

Середа 01 травня 2024 21:32
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Психолог сказав, чому жінки не повинні боятися втратити чоловіка (відео) Чому не варто боятися втратити чоловіка (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Жінки, у своїй більшості, завжди мають страх залишитися без чоловіка, він може піти, залишити вас саму, абр зрадити. Але психолог каже, що не варто боятися цього.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео психолога Олександра Цуркана.

Чому не варто боятися втратити чоловіка

Більшість жінок все ще живуть за прийнятими нормами минулих поколінь, адже таким було виховання і якісь сталі речі, що не піддаються змінам.

На жаль, повелося так, що жінка має бути слухняною та підкорятися своєму обранцю, але зараз вже інший час та інші жінки, які стали набагато сильнішими та самостійними, ніж були колись.

Ця сила переноситься й у стосунки, які часто не приносять нічого, окрім розчарувань. Але модель поведінки жінок, у частих випадках, залишається такою, як і була.

Тобто, жінки тримаються за чоловіка і бояться його втратити, адже знайти гідного чоловіка - велика проблема нашого суспільства.

Психолог сказав, чому жінки не повинні боятися втратити чоловіка (відео)

Чому не варто боятися втратити чоловіка (фото: Freepik)

Але психолог наголошує на тому, що жодна жінка у своєму житті не повинна боятися втратити чоловіка.

"Ти повинна запам’ятати одну дуже важливу річ - люблячий чоловік, ніколи не залишить тебе одну. А втеча байдужого чоловіка - це не втрата, а навпаки порятунок", - каже Олександр.

За словами психолога, втратити чоловіка - далеко не завжди означає вмить стати нещасною, можна навпаки покращити своє життя та позбавитися від людини, яка тебе не кохає і не поважає.

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