ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Психолог сказал, почему женщины не должны бояться потерять мужчину (видео)

Среда 01 мая 2024 21:32
UA EN RU
Психолог сказал, почему женщины не должны бояться потерять мужчину (видео) Почему не стоит бояться потерять мужчину (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Женщины, в большинстве своем, всегда имеют страх остаться без мужчины, он может уйти, оставить вас саму, абр предать. Но психолог говорит, что этого не стоит бояться.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео психолога Александра Цуркана.

Почему не стоит бояться потерять мужчину

Большинство женщин все еще живут по принятым нормам прошлых поколений, ведь таким было воспитание и какие-то устоявшиеся вещи, которые не поддаются переменам.

К сожалению, повелось так, что женщина должна быть послушной и подчиняться своему избраннику, но сейчас уже другое время и другие женщины, которые стали гораздо сильнее и самостоятельнее, чем когда-либо.

Эта сила переносится и в отношения, часто не приносящие ничего, кроме разочарований. Но модель поведения женщин, в частых случаях, остается такой же, как и была.

То есть, женщины держатся за мужчину и боятся его потерять, ведь найти достойного мужчину - большая проблема нашего общества.

Психолог сказал, почему женщины не должны бояться потерять мужчину (видео)

Почему не стоит бояться потерять мужчину (фото: Freepik)

Но психолог подчеркивает, что ни одна женщина в своей жизни не должна бояться потерять мужчину.

"Ты должна запомнить одну очень важную вещь - любящий мужчина, никогда не оставит тебя одну. А бегство равнодушного мужчины - это не потеря, а наоборот спасение", - говорит Александр.

По словам психолога, потерять мужчину - далеко не всегда значит моментально стать несчастной, можно наоборот улучшить свою жизнь и избавиться от человека, который тебя не любит и не уважает.

Ранее мы рассказывали о 8 признаках женского абьюза.

Также читайте, почему мы идеализируем партнера.

Читайте РБК-Украина в Google News
стоснуки
NEWS
Зеленский провел перестановки в областных управлениях СБУ
Зеленский провел перестановки в областных управлениях СБУ