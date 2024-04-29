8 ознак жіночого абʼюзу: перевірте себе (відео)

Аб’юз буває не лише зі сторони чоловіка, а й зі сторони жінки, хоча частіше за все, це списується на емоційність. Проте є ознаки, за допомогою яких це можна розпізнати.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -відео психолога Олександра Цуркана

Якими є ознаки жіночого аб’юзу

За словами психолога, жіночий аб’юз теж не рідке явище у стосунках з чоловіками. Про це мало говорять, але він не менш руйнівний для стосунків, психіки та для самої жінки, не кажучи вже про чоловіка у таких стосунках.

Першою ознакою є приниження та образи, особливо чоловічих якостей. Наприклад, у фінансах, в сексуальному житті, порівняння з іншими чоловіками або з колишніми.

"Друге - це маніпуляція образою", - каже психолог.

Третє - це звичайно ж ігнорування та замовчування проблем чи образ.

"Четверта ознака - це зміна масок, коли з чоловіком ти одна, ти його критикуєш, а для твоєї публіки він найкращий", - зауважив психолог.

Головні ознаки жіночого аб'юзу (фото: Freepik)

П’ята ознака - це шантаж, в будь-якому вигляді та форматі.

"Шоста ознака - це, звичайно, всім відомі емоційні гойдалки. То вона любить тебе, то ненавидить, то злиться, то вона з тобою, то просто йде та розлучається", - розповідає Олександр.

Сьома ознака - це постійний контроль.

А от восьма ознака - це патологічна ревність.

За цим списком можна перевірити, чи є у вас ознаки аб’юзу у поведінці та стосунках зі своїм партнером.