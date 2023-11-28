Психолог розповіла, що робити, коли жінка хоче дітей, а чоловік категорично ні

Батьківство - одне з найважливіших питань у романтичних стосунках. Часто так трапляється, коли партнерка вже готова до дітей, а чоловік ще ні. Важливо знати, що робити у такій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

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Коли ви та ваш партнер знаходитесь на різних сторінках стосовно готовності мати дітей, важливо спочатку встановити відкритий та спокійний діалог.

Психолог радить поговорити про ваші бажання, почуття та сподівання щодо майбутнього. Спробуйте з’ясувати, чому ваш партнер не готовий і що саме хвилює його. Можливо, це питання кар’єри, фінансів чи особистого розвитку.

Важливо пам'ятати, що розмова про дітей може бути складною, тому важливо слухати одне одного без звинувачень чи вини. Зверніть увагу на можливість вирішення будь-яких побоювань чи сумнівів.

Зокрема, іноді різні погляди можуть вимагати часу для узгодження, тож обидва потребуєте часу для обдумування своїх почуттів та поглядів.

Рішення повинно бути спільним

Якщо партнер залишається неготовим, важливо врахувати, що рішення про створення сім’ї має бути спільним. Варто дати можливість партнерові подумати та вирішити, чи бажає він готуватися до батьківства, з урахуванням ваших бажань і почуттів.

У деяких випадках може знадобитися підтримка психолога, який допоможе зрозуміти вам обом ваші потреби та вирішити конфлікт.

Фінансові труднощі

Це питання часто можна вирішити, якщо пара детальніше обговорить потенційні труднощі.

Зокрема необхідно взяти до уваги такі аспекти, як вартість догляду за дитиною, матеріальна підтримка сім’ї та навіть такі необхідні речі, як підгузки чи суміші.

Зміни тіла

Потенційні зміни в організмі та зовнішності - це одне із найпоширеніших переживань.

Жінки бояться набрати вагу під час вагітності й ніколи не повернутися у попередню форму. Через цей страх вони можуть відмовлятися від материнства.

Втрата друзів

Після народження дитини соціальне життя неминуче призупиняється або змінюється, особливо коли дитина маленька, але лише ця причина не має утримувати когось від народження дітей.

Занепокоєння з цього приводу також може сформувати перекручений, нереалістичний погляд на батьківство. Варто звернутись до фахівця, щоб обговорити всі проблеми.