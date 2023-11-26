Психолог пояснила, як жінка руйнує чоловіка в чоловікові

Досить часто жінки не помічають, як своїми ж вчинками, поведінкою та словами руйнують своїх чоловіків. А потім залишаються незадоволеними тим, як самі чоловіки ставляться до них.

Як жінка руйнує чоловіка в чоловікові

Тетяна перш за все розповіла, про те, які вчинки зі сторони жінки можуть вплинути на чоловіче его, яке є "кнопкою старту" для чоловічих досягнень та впливає на чоловічу поведінку.

"В першу чергу, думаю, це буде знецінення всіх дій та вкладів чоловіка. Це неповага до його потреб, особистого простору, не бачення у ньому його особистості, людини, зі своїми почуттями, процесами, переживаннями. Чоловіки - це теж живі люди, яким буває ще складніше, ніж нам може здаватися", - каже психолог.

Овчаренко також розповіла, та назвала речі, на які варто звернути увагу у чоловічій поведінці. І про те, чи можна помітити, як руйнується чоловік зсередини.

"Це може проявлятися різними шляхами: хтось йде глибоко в себе, хтось в агресію (пасивну чи відкриту), хтось у роботу, затримки на роботі, тобто йде уникнення контакту з жінкою. В крайнощах - це алкоголь та інші шкідливі залежності. Але зазвичай ми бачимо, що іншій людині погано, вона страждає, та не завжди хочемо це визнавати, тим паче брати на себе відповідальність і зупиняти свою токсичну поведінку стосовно партнера", - зауважила.

Styler запитало у психолога, з якими жінками поруч чоловіки стають м‘якими та руйнують в собі сильного і власного партнера по відношення до жінки.

"З одного боку, м’якість - це не про слабкість. Для мене це про силу та чуттєвість, доброту, в тому числі й чоловічу ніжну натуру, яка і дарує нам багато тепла та турботи, якої ми жадаємо”. З іншого боку, може бути інша ситуація, коли відповідальний та цілеспрямований, завжди чоловік, який діє - перетворюється на апатичного та не бажаючого реалізовуватись і рухатись вперед. Ось тут і постає питання: де я йду у перекос свого проявлення? Стаю мамою, чоловіком у стосунках?", - пояснює Овчаренко

Але свою відповідь Тетяна доповнила тим, що бувають випадки, коли починає спрацьовувати страх та сценарій "явсе сама" у жінки й вона відбирає у чоловіка його частину ініціативи, починає з ним конкурувати за владу і в кінці залишається не з тим результатом, якого очікувала.

Як жінка руйнує чоловіка в чоловікові (фото: Freepik)

"Ми маємо вплив один на одного, маємо силу, яка може або створювати, або руйнувати. Та разом з тим, у кожного є вибір та можливість вибудовувати кордони: продовжувати тонути у прірві розрухи (тобто самому себе руйнувати) або щось з цим робити. Інколи єдиний вихід - це завершення таких стосунків, у яких ми починаємо руйнувати самі себе і партнера", - зауважує психологиня.

Тетяна також розповіла, чого категорично не можна робити жінкам, якщо вони все ж таки хочуть бачити поруч з собою сильного та рішучого чоловіка: