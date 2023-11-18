Три ознаки того, що ваш психолог поводиться непрофесійно

Через війну багато українців змушені звертатись до психолога за допомогою. Однак іноді можна натрапити на низькокваліфікованого фахівця, або ж навіть шарлатана, який не здатний вирішити проблему людини, просто тягне із неї гроші.

Про те, які три речі не має допускати професійний психолог під час терапії, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру психології та розвитку Kyivdvoryk в Instagram.

Які речі не може допускати психолог у терапії

"Психолог - це людина, якій можна розказати про свої найглибші переживання. Ці стосунки будуються на довірі та взаємній повазі, а також мають певні правила. Психологи та психотерапевти мають етичний кодекс, дотримуватись якого надзвичайно важливо, адже в іншому випадку це шкодить процесу терапії та зціленню клієнта", - пояснюють експерти.

Вони називають декілька критичних порушень етики, на які важливо звертати увагу клієнту під час психологічної терапії.

Осуд або байдужість

"Ми всі дуже різні, кожна людина має свої цінності та стиль життя. Внутрішні орієнтири, які має клієнт, можуть не збігатися з поглядами терапевта, але засуджувати клієнта за його погляди, або нав'язувати свої - абсолютно неприйнятно", - зазначають експерти.

Емпатія - це також дуже важлива риса для психолога. Якщо спеціаліст ставиться до ваших проблем із байдужістю, або навіть зверхню, це негативно впливатиме на терапію.

Плітки

Для психологів та психотерапевтів є дуже важливим правилом не брати одночасно в терапію людей, які мають певні стосунки між собою (наприклад, окремо консультувати чоловіка та жінку, що переживають кризу у стосунках), або вже мають певні стосунки із терапевтом.

Проте іноді під час консультації психолог може з'ясувати, що певні його клієнти знайомі між собою. Якщо така ситуація сталася із вами і психолог починає вам розповідати новини із життя іншої людини, пліткувати, чи ділитись своєю особистою думкою про клієнта - це дуже грубе порушення етики.

Вказівки, як діяти

Непрохані поради можна почути від родичів та друзів, що часто пов'язано із неможливістю витримати наші емоції, з бажанням знайти швидке та універсальне рішення проблеми. У психологічному консультуванні це неприпустимо.

"Психолог або психотерапевт - це професіонал, який дає інструменти та разом із клієнтом шукає індивідуальний шлях до зцілення. З клієнтом разом можна виконувати терапевтичні техніки, домашні завдання, разом виводити гіпотези та перевіряти їх. Але в жодному разі не можна давати директивні вказівки про те, як діяти чи спілкуватись з іншими людьми", - пояснюють експерти.