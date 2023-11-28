Психолог рассказала, что делать, когда женщина хочет детей, а мужчина категорически нет

Родительство - один из важнейших вопросов в романтических отношениях. Часто так случается, когда партнерша уже готова к детям, а мужчина еще нет. Важно знать, что делать в такой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.

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Когда вы и ваш партнер находитесь на разных страницах относительно готовности к детям, важно сначала установить открытый и спокойный диалог.

Психолог советует поговорить о ваших желаниях, чувствах и ожиданиях в будущем. Попытайтесь выяснить, почему ваш партнер не готов и что именно волнует его. Возможно, это вопросы карьеры, финансов или личного развития.

Важно помнить, что разговор о детях может быть сложным, поэтому важно слушать друг друга без обвинений или вины. Обратите внимание на возможность разрешения любых опасений или сомнений.

В частности, иногда разные взгляды могут потребовать времени для согласования, так что оба требуете времени для обдумывания своих чувств и взглядов.

Решение должно быть общим

Если партнер остается неготовым, важно учесть, что решение о создании семьи должно быть общим. Следует дать возможность партнеру подумать и решить, желает ли он готовиться к отцовству с учетом ваших желаний и чувств.

В некоторых случаях может потребоваться поддержка психолога, который поможет понять вам обоим ваши потребности и разрешить конфликт.

Финансовые трудности

Этот вопрос часто можно решить, если пара более подробно обсудит потенциальные трудности.

В частности, необходимо принять во внимание такие аспекты, как стоимость ухода за ребенком, материальная поддержка семьи и даже такие необходимые вещи, как подгузники или смеси.

Изменения тела

Потенциальные изменения в организме и внешности - это одно из самых распространенных переживаний.

Женщины боятся набрать вес во время беременности и никогда не вернуться в предыдущую форму. Из-за этого страха они могут отказываться от материнства.

Потеря друзей

После рождения ребенка социальная жизнь неизбежно приостанавливается или меняется, особенно когда ребенок маленький, но только эта причина не должна сдерживать кого-либо от рождения детей.

Беспокойство по этому поводу также может сформировать извращенный, нереалистичный взгляд на отцовство. Следует обратиться к специалисту, чтобы обсудить все проблемы.