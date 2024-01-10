Психолог розповіла, як змінити своє життя і стати краще: почніть з простих речей

Жити краще мріє кожна людина, але складно змусити себе змінювати щось у своєму власному житті. Варто розпочати зміни у житті з простих кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Самоаналіз

Експерт радить ретельно проаналізувати своє життя і визначити, що саме ви хочете змінити. Розгляньте різні аспекти: кар’єра, освіта, здоров’я, стосунки, розвиток особистості.

Визначення мети

Потрібно сформувати конкретні цілі, які хочете досягти. Ці цілі повинні бути вимірювані, досяжними та реалістичними.

Розробка плану дій

Варто створити докладний план, який допоможе досягти цілей. Розбийте його на кроки, поставте собі терміни.

Також, кожен свій день починайте зі систематизації. Звичайно не завжди буде можливість чітко слідувати плану, але це корисно для правильного розподілу навантаження і часу.

Оточуйте себе позитивними людьми

Ваше оточення впливає на вас. Спрямуйте зусилля на створення позитивного та підтримуючого середовища. Люди, які бажатимуть вам добра, будуть допомагати вам ставати тільки краще.

Потрібно частіше дарувати посмішки не лише іншим людям, але і своєму відображенню у дзеркалі. Це допоможе отримати гарний настрій на весь день. Навіщо зайвий раз нервувати або злитися? Це ніяк не змінить ситуацію, але зіпсує ваше здоров’я і ставлення оточення.

Готовність до ризику

Варто ризикувати і виходити з зони комфорту. Іноді найбільші зміни приходять зі зміни підходу до життя.

Шкідливі звички

Алкоголь, сигарети та інші шкідливі звички, які лише марнують життя. Пізно лягати і прокидатися до полудня, годинами сидіти в соціальних мережах, переїдання та інші.

У кожного є скелети в шафі, від яких потрібно позбутися, аби почати повноцінне життя.