Психолог розповіла, як стати цікавим співрозмовником та підтримати будь-яку бесіду

Стати майстром слова та підтримати будь-яку розмову не так і складно, якщо знати кілька загальних правил. Цікавий співрозмовник завжди вміє правильно будувати діалог, знаходить потрібні слова для того, щоб виходити з будь-якої ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психолога Ірини Кулік.

Активно слухайте

Експерт радить показувати інтерес до того, що говорить ваш співрозмовник. Слухайте уважно, задавайте питання та проявляйте зацікавленість.

Виведіть собі якусь формулу: якщо монолог триває кілька хвилин і співрозмовник з цікавістю слухає, то можете продовжувати, якщо ні, то зупиніться і попросіть його розповісти про щось.

Поділіться своїм досвідом

Варто ділитися власними історіями, думками та експертними знаннями. Це може сприяти цікавому обміну думками та розширенню горизонтів обох сторін.

Знайдіть спільні теми

Шукайте спільні інтереси чи теми, які цікавлять обох. Це створить основу для глибшого та плідного обговорення.

Будьте емпатичними

Психолог радить проаналізувати розуміння та співчуття до думок та почуттів співрозмовника. Потрібно виявляти підтримку та розуміння його точки зору.

Відкрийтеся для нового

Будьте відкриті до нових ідей, поглядів та досвіду вашого співрозмовника. Це сприятиме кращому обміну інформацією та поглибленню діалогу.

Пам’ятайте про невербальну комунікацію

Ваша міміка, жести, тон голосу також мають значення. Ірина Кулік каже, що найкраще дотримуватись ввічливої та відкритої позиції, це допоможе підтримати приємну атмосферу під час спілкування.

Розвивайте свої інтереси

Чим більше ви знаєте та цікавитеся, тим більше тем ви можете обговорювати. Розширюйте свої знання та інтереси, щоб мати більше можливостей для захоплюючих розмов.