Психолог рассказала, как изменить свою жизнь и стать лучше: начните с простых вещей
Жить лучше мечтает каждый человек, но сложно заставить себя изменять что-либо в своей собственной жизни. Следует начать изменения в жизни с простых шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога Ирины Кулик.
Самоанализ
Эксперт советует тщательно проанализировать свою жизнь и определить, что вы хотите изменить. Рассмотрите разные аспекты: карьера, образование, здоровье, отношения, развитие личности.
Определение цели
Нужно сформировать конкретные цели, которые вы хотите достичь. Эти цели должны быть измерены, достижимы и реалистичны.
Разработка плана действий
Следует создать подробный план, который поможет достичь целей. Разбейте его на шаги, задайте себе сроки.
Также каждый свой день начинайте с систематизации. Конечно не всегда будет возможность четко следовать плану, но это полезно для правильного распределения погрузки и времени.
Окружайте себя положительными людьми
Ваше окружение влияет на вас. Направьте усилия на создание положительной и поддерживающей среды. Люди, желающие вам добра, будут помогать вам становиться только лучше.
Нужно чаще дарить улыбки не только другим людям, но и отражению в зеркале. Это поможет получить хорошее настроение на весь день. Зачем лишний раз нервничать или злиться? Это никак не изменит ситуацию, но испортит ваше здоровье и отношение окружающих.
Готовность к риску
Следует рисковать и выходить из зоны комфорта. Иногда самые большие изменения приходят из изменения подхода к жизни.
Вредные привычки
Алкоголь, сигареты и другие вредные привычки, которые только теряют жизнь. Поздно ложиться и просыпаться до полудня, часами сидеть в социальных сетях, переедание и другие.
У каждого есть скелеты в шкафу, от которых нужно избавиться, чтобы начать полноценную жизнь.
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