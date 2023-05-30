Психолог розповіла, як пережити розлучення і почати жити далі

Часто з якихось причин шлюби можуть розпадатись. Розлучення можуть бути дуже складними і болісними для всіх, хто з ними зіткнувся. У такий період варто приділити час собі та відволіктись, щоб максимально легко пройти цей складний період.

Дайте собі час на відновлення

За словами експерта, не очікуйте, що зможете повернутися до свого звичного життя відразу після розлучення. Дайте собі час на відновлення і визнайте, що процес цього відновлення може зайняти тривалий час.

Розмовляйте з кимось

Розмова з друзями або родичами може бути дуже корисною, оскільки вона допоможе вам висловити свої емоції та почути поради від інших людей.

Не зациклюйтеся на минулому

Психолог каже, що не потрібно проводити занадто багато часу, думаючи про те, що могло б бути і які помилки ви допустили. Варто зосередити свою увагу на тому, що ви можете зробити зараз, щоб покращити своє життя.

Знайдіть нові хобі

У такий складний період варто зайнятися чимось новим, наприклад, спортом, мистецтвом або музикою. Це допоможе відволіктися від негативних думок і знайти нові захоплення.

Будьте чесними з собою

Необхідно не обманювати себе, а прийняти той факт, що розлучення можуть бути болісними і що вам потрібен час, щоб відновитись. Не варто піддаватись тиску і не намагайтеся приховати свої емоції.

Подумайте про майбутнє

Розлучення можуть бути тяжкими, але не забувайте, що у вас все ще є майбутнє. Подумайте про те, що ви хочете досягти в житті, і складіть план дій, який допоможе вам досягти своїх цілей.

Зверніться до професіонала

Якщо людина відчуває, що не може самостійно пережити розлучення, то варто звернутись за допомогою до психолога або психотерапевта. Вони можуть допомогти вам знайти шлях до відновлення і побудувати нове життя.