Психолог розповіла, чому хлопчики граються ляльками, а дівчатка - машинками

Що варто знати

За словами психолога, зараз багато іграшок призначені для обох статей. Такі іграшки, як пазли, конструктори, ляльки і графічні матеріали, не мають статевої прив’язки і можуть використовуватися дітьми обох статей.

Однак, деякі іграшки все ще вважаються відповідними для певної статі.

Зокрема, іграшки для дівчаток зазвичай мають світлі кольори, рожеві, білі, фіолетові, тому вважаються "жіночними". Ці іграшки зазвичай пов'язані з ляльками або кухонними речами.

Іграшки для хлопчиків мають темніші кольори, такі як синій, чорний та сірий. Такі іграшки зазвичай пов’язані з будівництвом, науковими та спортивними іграми.

Як діти обирають іграшки

Психолог каже, що не всі діти хочуть грати з іграшками, що вважаються відповідними для їх статі. Деякі дівчатка можуть бути зацікавлені в будівельних наборах, тоді як хлопці - в ляльках або кухонних принадах.

Часто соціальні стереотипи можуть впливати на вибір іграшок для дітей.

Оскільки діти вчаться і розвиваються через гру, важливо, щоб вони мали можливість експериментувати з різними типами іграшок. Вибір іграшок повинен залежати від інтересів дитини, а не від її статі.