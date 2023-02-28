Педіатр попередила про небезпеку гумових іграшок у ванній для здоров'я дитини

Чимало батьків дають своїм малюкам пограти з гумовими іграшками під час купання у ванній, перетворюючи процес на веселу забаву для малечі. При цьому дуже важливо не забувати, що іграшкові каченята, жаби та м'ячики можуть нести загрозу для здоров'я дитини через плісняву, що накопичується всередині.

Про це розповіла лікар-педіатр Наталія Склярчук у своєму Instagram .

Медик зазначає, що процес миття та сушіння гумових іграшок, на жаль, далеко не завжди дає позитивний ефект, і досягти бажаного результату дуже не просто.

"Насправді повністю вичавити воду та висушити гумову іграшку зсередини неможливо, як би ви не намагалися, тобто всі мікроби продовжують розмножуватися і розмножуватися далі", - пише вона.

Усередині гумових іграшок, з якими купаються діти, через вологу може накопичуватися пліснява (фото: instagram.com/dr_natalie_sklr)

Українська педіатриня у цьому контексті наводить історію однієї дитини, яка ледь не втратила зір через цвіль всередині іграшок, з якими купалася.

Інцидент був проілюстрований письменницею та блогеркою Ейден Стронг у Instagram знімками постраждалого малюка.

У публікації йдеться про те, що одного разу після купання маленького хлопчика з гумовою качкою мама помітила, що у сина почервоніли очі. Жінка вирішила, що причиною могла бути вода з ванни або з іграшки, що потрапила на очі, що й викликало роздратування.

Батьки вирушили до лікарні, де лікар оглянув дитину та призначив краплі для очей. Мовляв, це простий кон'юнктивіт.

У малюка почервоніло око і з'явився висип після того, як у нього бризнула вода з іграшки, всередині якої була цвіль (фото: instagram.com/edenstrong.no.shame)

Проте вдома закопування не покращило ситуацію - очі у хлопчика сильно набрякли, збільшилися у розмірі, і почервоніння вже поширилося на щоку.

Знову кинулися до клініки. Спостерігалася лихоманка, очі у сина почервоніли, дитині провели комп'ютерну томографію та була підозра на втрату зору.

"На щастя, історія мала щасливий кінець, але що пережили батьки за довгий час лікування - я не можу уявити. Ви ще досі хочете купити гумову іграшку для ванни?" – розповідає Склярчук.

Маленькому хлопчику надали допомогу у лікарні (фото: instagram.com/edenstrong.no.shame)

Також педіатриня звертає увагу, що мама цього хлопчика візуально не спостерігала жодної плісняви всередині іграшок - нібито все було чисто.

"Проте велика кількість бактерій там є, просто ми оком не бачимо", - наголошує лікарка.