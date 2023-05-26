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Психолог рассказала, почему мальчики играют куклами, а девочки - машинками

Почему девушки играют машинками, а мальчики -куклами (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тема игрушек для девочек и мальчиков стала достаточно спорной в современном мире. Некоторые считают, что нельзя, чтобы мальчики игрались девчачьими игрушками, или наоборот.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Что следует знать

По словам психолога, сейчас многие игрушки предназначены для обоих полов. Такие игрушки, как пазлы, конструкторы, куклы и графические материалы, не имеют половой привязки и могут использоваться детьми обоих полов.

Однако некоторые игрушки все еще считаются подходящими для определенного пола.

В частности, игрушки для девочек обычно имеют светлые цвета, розовые, белые, фиолетовые, поэтому считаются "женскими". Эти игрушки обычно связаны с куклами или кухонными вещами.

Игрушки для мальчиков имеют более темные цвета, такие как синий, черный и серый. Такие игрушки обычно связаны со строительством, научными и спортивными играми.

Как дети выбирают игрушки

Психолог говорит, что не все дети хотят играть с игрушками, которые считаются подходящими для их пола. Некоторые девочки могут быть заинтересованы в строительных наборах, тогда как мальчики - в куклах или кухонных принадлежностях.

Часто социальные стереотипы могут оказывать влияние на выбор игрушек для детей.

Поскольку дети учатся и развиваются через игру, важно, чтобы они имели возможность экспериментировать с разными типами игрушек. Выбор игрушек должен зависеть от интересов ребенка, а не от его пола.

Ранее педиатр предупреждала об опасности резиновых игрушек в ванной для здоровья ребенка.

Также мы писали, как правильно стирать мягкие игрушки в машинке.

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