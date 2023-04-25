Психолог назвала ознаки того, що ваша дитина росте щасливою
Уявлення про щастя у всіх різні, для одних - відсутність матеріальних проблем, для інших - сім'я. Однак все формується ще у дитинстві. Батьки навчають дітей поводитиметься у різних життєвих ситуаціях.
Про це повідомила дитячий психолог Катерина Іщенко в Instagram.
Ознаки, що дитина росте здоровою
За словами фахівця, можна визначити, що дитина матиме більше шансів стати щасливою у майбутньому. Серед головних ознак:
- Дитина відверто говорить про свої бажання;
- Ви приймаєте дитину такою, як вона є;
- Дитина вміє відстоювати свої особисті межі;
- Ви часто обіймаєтесь.
Як батькам зробити дитину щасливою
Проводьте з дітьми більше часу
Дитячі спогади - найсильніші. Якщо батьки хочуть, щоб дитина згадувала в майбутньому радісні миті разом із мамою, то варто докласти до цього зусиль.
Ніякі дорогі подарунки та іграшки не замінять мамину казку або татову історію. Навіть якщо у вас багато справ, знайти час для сина або дочки просто необхідно.
Підкреслюйте значущість своїх дітей
У кожної людини є вроджене бажання бути комусь потрібним. Тому частіше потрібно казати дитині, який він молодець, як ви раді, що ви одна сім'я.
Уникайте сварок
Скандали і конфлікти тільки налякають дитину і стануть причиною недовіри до вас. Крім цього, негативний досвід глибоко врізається в пам'ять малюка.
Якщо у вас сталося непорозуміння, то потрібно поставитися до цього спокійно й адекватно. Необхідно обговорити, що і чому сталося і як все виправити.
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