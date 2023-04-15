7 надійних способів привчити малюка їсти овочі і фрукти: поради педіатра

Дитині для повноцінного розвитку потрібно здорове харчування, багате на овочі та фрукти. Але малюки, зазвичай, відмовляються від такої їжі, а примушення навпаки викликає відразу від цих продуктів.

Про те, як можна привчити дитину їсти овочі і фрукти, розповів педіатр Ігор Мельник на своїй сторінці в Instagram .

Як привчити дитину до овочів і фруктів

"Заохочення вашої дитини їсти більше фруктів та овочів має вирішальне значення для її загального стану здоров'я. Як батьки ви граєте життєво важливу роль у навчанні вашої дитини звичкам здорового харчування", - каже лікар.

Мельник ділиться кількома способами, які допоможуть привчити дитину їсти більше здорової їжі.

Будьте зразком для наслідування

Важливо подавати гарний приклад, дотримуючись здорової дієти. Включайте фрукти і овочі у свої страви та закуски. Так ваша дитина з більшою ймовірністю наслідуватиме вас.

Привчайте до овочів змалечку

Ніколи не зарано "познайомити" малюка з цими продуктами. Коли дитина стане достатньо дорослою, щоб їсти тверду їжу, запропонуйте їй різноманітність з овочів та фруктів як частину раціону.

Пропонуйте різноманітні варіанти

Діти з більшої ймовірністю будуть їсти овочі і фрукти, якщо у них буде вибір із багатьох варіантів. Пропонуйте різноманітні кольори, текстури й смаки.

Пропонуйте їжу у розважальній формі

Заохочуйте дитину куштувати нові овочі й фрукти, роблячи це весело. Спробуйте нарізати продукти у незвичній формі й використовувати їх для створення кольорового салату.

Залучайте дитину до планування раціону і приготування їжі

Залучайте малюка до приготування їжі. Коли ваша дитина бере участь у процесі, вона з більшою ймовірністю з'їсть те, що сама приготувала. Також заохочуйте вибирати овочі і фрукти для страв.

Не змушуйте їсти

Хоч важливо заохочувати дитину їсти овочі і фрукти, але слід враховувати уподобання малюка. Не змушуйте дитину їсте те, що їй не подобається, тому що це може спровокувати негативні асоціації зі здоровою їжею.

Будьте терплячі

Дітям може знадобитися час, щоб розвинути смак до фруктів і овочів. Будьте терплячі й продовжуйте пропонувати різні варіанти, і дитина в результаті звикне до здорової їжі.